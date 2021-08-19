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  • Кафанов – о Луневе в сборной: «Он не будет ни пятым, ни третьим. Включим его в список как одного из четверых вратарей»

Кафанов – о Луневе в сборной: «Он не будет ни пятым, ни третьим. Включим его в список как одного из четверых вратарей»

19 августа 2021, 15:04
10

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов подтвердил, что вратарь «Байера» Андрей Лунев будет вызван в национальную команду для подготовки к матчам отбора ЧМ-2022.

«Да, это правда. Мы отправляли письмо в «Байер» ещe позавчера, не на ту почту пришло сначала.

Он не будет ни пятым, ни третьим. Мы еще не знаем, кто каким будет. Просто планируем включить Лунeва в список как одного из четверых вратарей на ближайший сбор.

Но на данный момент, да, он – один из пяти вратарей в расширенном списке», – сказал Кафанов.

Источник: Metaratings
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Байер Лунев Андрей
Комментарии (10)
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PFC CSKA MOSCOW
1629376971
Смотря на список вратарей этой сборной, начинаю понимать, что уж лучше Шунин и Сафонов, чем эти пассажиры. Из нынешнего списка только Гильерме достоин
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yDOTT
1629380226
Дзюбу и Соболева не вызвали, потому что сидят на лавке, а Лунева, который сидит вызывает, где логика? Когда он последний раз играл?
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САДЫЧОК
1629380270
Какой тренер-такой и выбор ! Где Беленов ?!!!! Он , лучший в нашей стране лет 10 !!!!
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jek718875
1629381375
Начинаю думать,что в игре с ХОРВАТИЕЙ на игроков мало надеются и выставят сразу 5 вратарей, это покруче автобуса
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ksmerdov
1629381652
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lebron777
1629389287
спокойно представляю Лунева в старте против хорватов , и че такого в этом ???прям он на голову слабее остальных четырех? на пол головы может ??с его то опытом ?успокаивайтесь умники
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Alex Y
1629394351
Опять расстроили Кержакова(
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Plyash
1629399131
В дипломатии Кафанову не откажешь,молодчага.
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zigbert
1629448890
Все вратари хорошие но не выдающиеся. Все примерно одного уровня.К этим пяти спокойно можно добавить, Сафонова,Шунина,Беленова,Лантратова,Ломаева да того же Кержакова.
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