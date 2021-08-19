Кафанов – о Луневе в сборной: «Он не будет ни пятым, ни третьим. Включим его в список как одного из четверых вратарей»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов подтвердил, что вратарь «Байера» Андрей Лунев будет вызван в национальную команду для подготовки к матчам отбора ЧМ-2022.
«Да, это правда. Мы отправляли письмо в «Байер» ещe позавчера, не на ту почту пришло сначала.
Он не будет ни пятым, ни третьим. Мы еще не знаем, кто каким будет. Просто планируем включить Лунeва в список как одного из четверых вратарей на ближайший сбор.
Но на данный момент, да, он – один из пяти вратарей в расширенном списке», – сказал Кафанов.
- Лунев этим летом перешел из «Зенита» в «Байер».
- Ранее вызов в сборную получили Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).
Источник: Metaratings