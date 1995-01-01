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    Кафанов – о Луневе в сборной: «Он не будет ни пятым, ни третьим. Включим его в список как одного из четверых вратарей»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов подтвердил, что вратарь «Байера» Андрей Лунев будет вызван в национальную команду для подготовки к матчам отбора ЧМ-2022.

    «Да, это правда. Мы отправляли письмо в «Байер» ещe позавчера, не на ту почту пришло сначала.

    Он не будет ни пятым, ни третьим. Мы еще не знаем, кто каким будет. Просто планируем включить Лунeва в список как одного из четверых вратарей на ближайший сбор.

    Но на данный момент, да, он – один из пяти вратарей в расширенном списке», – сказал Кафанов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:04
    Комментарии4
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      Рейтинг: +202

      jek718875 42 минуты назад

      Начинаю думать,что в игре с ХОРВАТИЕЙ на игроков мало надеются и выставят сразу 5 вратарей, это покруче автобуса

      0
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      Рейтинг: +7972

      САДЫЧОК 1 час назад

      Какой тренер-такой и выбор ! Где Беленов ?!!!! Он , лучший в нашей стране лет 10 !!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      yDOTT 1 час назад

      Дзюбу и Соболева не вызвали, потому что сидят на лавке, а Лунева, который сидит вызывает, где логика? Когда он последний раз играл?

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      Рейтинг: +406

      PFC CSKA MOSCOW 1 час назад

      Смотря на список вратарей этой сборной, начинаю понимать, что уж лучше Шунин и Сафонов, чем эти пассажиры. Из нынешнего списка только Гильерме достоин

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