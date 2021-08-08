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  • Зарема – о выборе тренера для «Спартака» по гороскопу: «Я же просто троллила, видя сексизм ко мне»

Зарема – о выборе тренера для «Спартака» по гороскопу: «Я же просто троллила, видя сексизм ко мне»

8 августа 2021, 13:39
9

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова объяснила, почему при выборе главного тренера Руя Витории обращала внимание на гороскоп и буквы в имени. Она уверяет: это был троллинг.

«У кого -то очень плохое чувство юмора. Я же просто троллила Вас, видя весь неприкрытый сексизм ко мне. Специально про гороскопы, костюмы и причeски.

Дмитрий Попов, это чистой воды троллинг», – написала Зарема.

  • Фанаты попросили Салихову удалиться из телеграма.
  • Попов покинул «Спартак» на этой неделе.
  • На этой неделе москвичи потерпели 2 домашних поражения подряд.

Зарема: «Кто-то по гороскопу просто крыса. Карпина сдал, Эмери не поддержал. Дезертир по жизни»

Витория: «Ситуация вокруг «Спартака» не совсем нормальная»

Зарема обвинила Попова в «подставе» «Спартака»

Фанаты «Спартака» – на матче с «Нижним Новгородом»: «Эй, Федун, заткни свою шлюху!»

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (9)
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spam2009
1628420081
классно вы там тролите друг-друга, а клуб просто утопает в говне, потехи ради немытым конкурентам
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Валерий2705
1628423142
Тролль ещё, весели народ, топи дальше спортак в д.е.р.ь.м.е. Молодец девка, так этих проклятых сексистов. Все думали, что в спартаке хуже быть не может, а она смогла) дайте ей полный карт Бланш, все борозды правления и мы наконец то увидим пищевик в ФНЛ)
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nik55
1628423495
пора уже тебе рот закрыть----ты уже всех достала
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Дедуктор
1628428112
Надо срочно решать вопрос. Перезрел уже вопрос этот. Как решать? Салиховой с ее последышами - пинка под зад. Федуну - срочно передать все бразды правления Совету ветеранов Спартака, как это ранее было. И, кстати, Федуну больше не показываться на матчах Спартака. Бесит! Пусть вместе со своей сожительницей и ее последышами футбол по телевизору смотрит. Обстановка в Спартаке наладится сразу. Команда очень сильна, хорошие игроки в изобилии. Но явно расхолаживают команду и игроков психологические встряски. Был бы Иуда сейчас в команде, он бы уже организовал ... новую "Ромашку". Обстановка то гнилая в клубе.
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Decorhome
1628435718
Е--пти что за женщина такая))))))))))))) Просто в бесполезный сайт превращается. Админы очнитесь. Есть по важнее дела чем зарема
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житель СПб
1628456194
Не смешно. Такими вещами не шутят.
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Hektor 84
1628760610
Попов ощущает себя идиотом, баба нае бала)))
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