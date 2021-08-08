Зарема – о выборе тренера для «Спартака» по гороскопу: «Я же просто троллила, видя сексизм ко мне»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова объяснила, почему при выборе главного тренера Руя Витории обращала внимание на гороскоп и буквы в имени. Она уверяет: это был троллинг.

«У кого -то очень плохое чувство юмора. Я же просто троллила Вас, видя весь неприкрытый сексизм ко мне. Специально про гороскопы, костюмы и причeски.

Дмитрий Попов, это чистой воды троллинг», – написала Зарема.

Фанаты попросили Салихову удалиться из телеграма.

Попов покинул «Спартак» на этой неделе.

На этой неделе москвичи потерпели 2 домашних поражения подряд.

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