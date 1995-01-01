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    Зарема – о выборе тренера для «Спартака» по гороскопу: «Я же просто троллила, видя сексизм ко мне»

    Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова объяснила, почему при выборе главного тренера Руя Витории обращала внимание на гороскоп и буквы в имени. Она уверяет: это был троллинг.

    «У кого -то очень плохое чувство юмора. Я же просто троллила Вас, видя весь неприкрытый сексизм ко мне. Специально про гороскопы, костюмы и причeски.

    Дмитрий Попов, это чистой воды троллинг», – написала Зарема.

    • Фанаты попросили Салихову удалиться из телеграма.
    • Попов покинул «Спартак» на этой неделе.
    • На этой неделе москвичи потерпели 2 домашних поражения подряд.

    Зарема: «Кто-то по гороскопу просто крыса. Карпина сдал, Эмери не поддержал. Дезертир по жизни»

    Витория: «Ситуация вокруг «Спартака» не совсем нормальная»

    Зарема обвинила Попова в «подставе» «Спартака»

    Фанаты «Спартака» – на матче с «Нижним Новгородом»: «Эй, Федун, заткни свою шлюху!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6066

      nik55 1 час назад

      пора уже тебе рот закрыть----ты уже всех достала

      1
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      Рейтинг: +2327

      Валерий2705 1 час назад

      Тролль ещё, весели народ, топи дальше спортак в д.е.р.ь.м.е. Молодец девка, так этих проклятых сексистов. Все думали, что в спартаке хуже быть не может, а она смогла) дайте ей полный карт Бланш, все борозды правления и мы наконец то увидим пищевик в ФНЛ)

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      Рейтинг: +6066

      nik55 > Валерий2705 1 час назад

      а тебя на помойке

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      Рейтинг: +2327

      Валерий2705 > nik55 52 минуты назад

      Это то место, которые ты называешь столовой? И там ежедневно питаешься?

      1
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      Рейтинг: +1732

      spam2009 2 часа назад

      классно вы там тролите друг-друга, а клуб просто утопает в говне, потехи ради немытым конкурентам

      2
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      Рейтинг: +1327

      tarasofka 2 часа назад

      да-да, всё так и было. завертелась, как уж на сковородке, когда её тупость вынесли на всеобщее, теперь федунье только и остаётся, что про троллинг писать.

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