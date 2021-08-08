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  • Зарема: «Кто-то по гороскопу просто крыса. Карпина сдал, Эмери не поддержал. Дезертир по жизни»

Зарема: «Кто-то по гороскопу просто крыса. Карпина сдал, Эмери не поддержал. Дезертир по жизни»

8 августа 2021, 11:32
38

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова продолжает выступать в телеграме. Одного из бывших работников клуба она назвала крысой. Вероятно, она имеет в виду Дмитрия Попова.

«У кого -то очень плохое чувство юмора. А по гороскопу просто крыса. Валерия Карпина сдал в своe время, Унаи Эмери не поддержал, а сейчас сбежал от своего же тренера при счете 0:0. Дезертир по жизни», – написала Зарема.

  • Попов несколько минут назад выложил переписки с Салиховой.
  • Попов работал в клубе при Карпине, при Эмери.
  • Попов покинул «Спартак» на этой неделе.

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Фанаты «Спартака» – на матче с «Нижним Новгородом»: «Эй, Федун, заткни свою шлюху!»

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Спартак Россия Карпин Валерий
Комментарии (38)
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vladik12
1628411656
Какой же Федун слабый. Не может закрыть рот своей прошмандэ.
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edw7777
1628411946
Ну и ну! Это же просто позор. Спартак, как ты можешь это терпеть?!
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TERMIK2142
1628412135
Бомбардир мб отпишетесь уже от телеграм канала данной особы? )))
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Газпром78
1628414090
кто следит за Спартаком, тот в цирке не смеётся
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ivany4
1628414155
Ну вот все и встало на свои места. Слова Валеры оказались пророческими. После слов Федуна о сбитом летчике и растрате 250 лярдов, он сказал - придет время и вы поймете, кто чем занимается в Спартаке. Интересно, после этого Федун помирится с Валерой. Если да, то после сборной ему прямая дорога в Спартак.
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spam2009
1628414241
Боже храни спартак((
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oyabun
1628414666
В данном случае Зарема абсолютно права. Ведь это Попов пропихнул через совет директоров Руя. И только Зарема была против.
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житель СПб
1628414953
Федуны - на выход из народной команды! Смотрящий! Смени, пожалуйста, олигарха для Спартака.
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serppion
1628420846
Чем знаменита Зарема Салихова? Она - не профессионал, она - случайный, сторонний человек в футболе. Но, ей можно всё в Спартаке. Потому и бардак в клубе, в футболе, в нашем спорте. Гнать поганой метлой всех подстилок, всех чинуш и прохиндеев - нам только лучше будет! Во что превратили некогда славный Спартак?! Стал посредственным клубом с вечно позорными результатами, не прекращающимися склоками и стыдной, вонючей грязью. Не вижу ни одного достойного футболиста, кем можно было бы гордиться, за которого можно было бы переживать. Разве что восторгаться пасом звездного Зобнина вратарю в игре с Данией(((
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IVANRUS777
1628466440
Этой курве нужно щебнем е.б..ло завалить. Ей по гороскопу это начертано.
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