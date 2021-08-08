Зарема: «Кто-то по гороскопу просто крыса. Карпина сдал, Эмери не поддержал. Дезертир по жизни»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова продолжает выступать в телеграме. Одного из бывших работников клуба она назвала крысой. Вероятно, она имеет в виду Дмитрия Попова.

«У кого -то очень плохое чувство юмора. А по гороскопу просто крыса. Валерия Карпина сдал в своe время, Унаи Эмери не поддержал, а сейчас сбежал от своего же тренера при счете 0:0. Дезертир по жизни», – написала Зарема.

Попов несколько минут назад выложил переписки с Салиховой.

Попов работал в клубе при Карпине, при Эмери.

Попов покинул «Спартак» на этой неделе.

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