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    Зарема: «Кто-то по гороскопу просто крыса. Карпина сдал, Эмери не поддержал. Дезертир по жизни»

    Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова продолжает выступать в телеграме. Одного из бывших работников клуба она назвала крысой. Вероятно, она имеет в виду Дмитрия Попова.

    «У кого -то очень плохое чувство юмора. А по гороскопу просто крыса. Валерия Карпина сдал в своe время, Унаи Эмери не поддержал, а сейчас сбежал от своего же тренера при счете 0:0. Дезертир по жизни», – написала Зарема.

    • Попов несколько минут назад выложил переписки с Салиховой.
    • Попов работал в клубе при Карпине, при Эмери.
    • Попов покинул «Спартак» на этой неделе.

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    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13789

      Garrincha58 4 минуты назад

      господин Федун сколько можешь это терпеть???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9342

      NewLife 17 минут назад

      Склочница по жизни. Стерва !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      TERMIK2142 32 минуты назад

      Бомбардир мб отпишетесь уже от телеграм канала данной особы? )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +844

      edw7777 35 минут назад

      Ну и ну! Это же просто позор. Спартак, как ты можешь это терпеть?!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      tarasofka 39 минут назад

      бесплатный тарасофский цирк продолжается)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5981

      vladik12 40 минут назад

      Какой же Федун слабый. Не может закрыть рот своей прошмандэ.

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