Зарема обвинила Попова в «подставе» «Спартака»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова публично выступила против бывшего спортивного директора Дмитрия Попова. Она обвинила его в «подставе».

«Дмитрий Львович, подставили команду Вы, привезя Йоррита Хендрикса. Это был персонально Ваш первый трансфер. Я предупреждала о всей ответственности, ошибаться было нельзя, учитывая, что все, кому я доверяю, были против. Тогда поверили спортивному директору, как все любят говорить, «под мою ответственность». Подставили, когда возмутились против Роберто Де Дзерби в декабре, и всю весну выбраковывали каждого из Серии А и французских тренеров, гордясь, что не берeте трубки от агентов.

Подставили, когда сбежали, оставив своего тренера одного. Рядом должны были сидеть на пресс-конференции, а не в телеграме строчить. Напишите по пунктам, что Вы сделали хорошего для этой команды, кроме того, что с Александром Аверьяновым вели телеграм-канал «Спартак -inside»? А потом устроили бойню в медиапространстве, снабжая всех инсайдами. Ещe и Шамиля Газизова хотели подключить. Но он от первого лица всегда действовал, не прятался за кем попало.

Какие у Вас достижения помимо фото с медалями? Педро Рошу с осени не продали. Даже трансфер Квинси Промеса делала юрист, все сложности с «Аяксом» решала она, Вы лишь об агентских договорились.

Лучше б Вы время потратили для написания спортивной стратегии, за столько месяцев так и не предоставили ее», – написала Салихова в телеграме.

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