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    Зарема обвинила Попова в «подставе» «Спартака»

    Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова публично выступила против бывшего спортивного директора Дмитрия Попова. Она обвинила его в «подставе».

    «Дмитрий Львович, подставили команду Вы, привезя Йоррита Хендрикса. Это был персонально Ваш первый трансфер. Я предупреждала о всей ответственности, ошибаться было нельзя, учитывая, что все, кому я доверяю, были против. Тогда поверили спортивному директору, как все любят говорить, «под мою ответственность». Подставили, когда возмутились против Роберто Де Дзерби в декабре, и всю весну выбраковывали каждого из Серии А и французских тренеров, гордясь, что не берeте трубки от агентов.

    Подставили, когда сбежали, оставив своего тренера одного. Рядом должны были сидеть на пресс-конференции, а не в телеграме строчить. Напишите по пунктам, что Вы сделали хорошего для этой команды, кроме того, что с Александром Аверьяновым вели телеграм-канал «Спартак -inside»? А потом устроили бойню в медиапространстве, снабжая всех инсайдами. Ещe и Шамиля Газизова хотели подключить. Но он от первого лица всегда действовал, не прятался за кем попало.

    Какие у Вас достижения помимо фото с медалями? Педро Рошу с осени не продали. Даже трансфер Квинси Промеса делала юрист, все сложности с «Аяксом» решала она, Вы лишь об агентских договорились.

    Лучше б Вы время потратили для написания спортивной стратегии, за столько месяцев так и не предоставили ее», – написала Салихова в телеграме.

    • Попов покинул «Спартак» на этой неделе.
    • На этой неделе москвичи потерпели 2 домашних поражения подряд.
    • «Спартак» в РПЛ идет 9-м.

    Фанаты «Спартака» – на матче с «Нижним Новгородом»: «Эй, Федун, заткни свою шлюху!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +88207

      zigbert 52 минуты назад


      Тогда зачем надо было брать Попова, ведь его работу в Спартаке знали еще раньше?
      Ничего хорошего не дадут эти взаимные упреки и разбирательства.

      0
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      Рейтинг: +1311

      tarasofka 57 минут назад

      он же всё правильно сделал, не? в фамилии хендрикс есть буква Р))

      0
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      Рейтинг: +688

      Artemka444 1 час назад

      Цирк продолжается)

      1
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      Рейтинг: +332

      garet12222 1 час назад

      как задолбал уже этот фонтан. когда его уже заткнут? глядишь и говно с остальных литься перестанет. может даже в футбол играть начнут

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      Рейтинг: +294

      Снег > garet12222 18 минут назад

      Уже не начнут: говна слишком много, затопило всё и вся.

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      Рейтинг: +8881

      житель СПб 1 час назад

      Вот мне в целом Салихова импонирует - "открытая, честная". Но напрягает, что у нее виноваты все, кроме нее и Тедеско (и, естественно, Федуна). Что, спортивный директор, фактически от управления отстраненный, и за этот (вчерашний) матч отвечает?! Я думаю, что помимо тренера, скорее за это отвечает Ваш муж.

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