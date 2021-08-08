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Зарема обвинила Попова в «подставе» «Спартака»

8 августа 2021, 10:14
8

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова публично выступила против бывшего спортивного директора Дмитрия Попова. Она обвинила его в «подставе».

«Дмитрий Львович, подставили команду Вы, привезя Йоррита Хендрикса. Это был персонально Ваш первый трансфер. Я предупреждала о всей ответственности, ошибаться было нельзя, учитывая, что все, кому я доверяю, были против. Тогда поверили спортивному директору, как все любят говорить, «под мою ответственность». Подставили, когда возмутились против Роберто Де Дзерби в декабре, и всю весну выбраковывали каждого из Серии А и французских тренеров, гордясь, что не берeте трубки от агентов.

Подставили, когда сбежали, оставив своего тренера одного. Рядом должны были сидеть на пресс-конференции, а не в телеграме строчить. Напишите по пунктам, что Вы сделали хорошего для этой команды, кроме того, что с Александром Аверьяновым вели телеграм-канал «Спартак -inside»? А потом устроили бойню в медиапространстве, снабжая всех инсайдами. Ещe и Шамиля Газизова хотели подключить. Но он от первого лица всегда действовал, не прятался за кем попало.

Какие у Вас достижения помимо фото с медалями? Педро Рошу с осени не продали. Даже трансфер Квинси Промеса делала юрист, все сложности с «Аяксом» решала она, Вы лишь об агентских договорились.

Лучше б Вы время потратили для написания спортивной стратегии, за столько месяцев так и не предоставили ее», – написала Салихова в телеграме.

  • Попов покинул «Спартак» на этой неделе.
  • На этой неделе москвичи потерпели 2 домашних поражения подряд.
  • «Спартак» в РПЛ идет 9-м.

Фанаты «Спартака» – на матче с «Нижним Новгородом»: «Эй, Федун, заткни свою шлюху!»

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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житель СПб
1628407354
Вот мне в целом Салихова импонирует - "открытая, честная". Но напрягает, что у нее виноваты все, кроме нее и Тедеско (и, естественно, Федуна). Что, спортивный директор, фактически от управления отстраненный, и за этот (вчерашний) матч отвечает?! Я думаю, что помимо тренера, скорее за это отвечает Ваш муж.
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garet12222
1628407875
как задолбал уже этот фонтан. когда его уже заткнут? глядишь и говно с остальных литься перестанет. может даже в футбол играть начнут
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Artemka444
1628408506
Цирк продолжается)
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zigbert
1628410837
Тогда зачем надо было брать Попова, ведь его работу в Спартаке знали еще раньше? Ничего хорошего не дадут эти взаимные упреки и разбирательства.
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pld
1628428466
Спартак - скандальная антинародная команда. Цирк к 100-летию.
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pld
1628428631
О нашем футболе написать нечего, но Спартак выручает.
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talgatnurzhanov2006
1628429292
Этой херней только Газизов доволен, наконец то отстала от него, переключилась на другого.
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