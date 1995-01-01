Фанаты «Спартака» – на матче с «Нижним Новгородом»: «Эй, Федун, заткни свою шлюху!»

А, ведь Зарема была права!!! Португалец вафля по сравнению с Тедеско! Слабак без характерный. Спартаку нужны эмоции - Каррера и Тедеско с моторами в заднице, а этот.........
В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом». Фанаты москвичей обратились к владельцу клуба Леониду Федуну.
«Эй, Федун, заткни свою шлюху!» – скандировала спартаковская трибуна.
- В своем телеграм-канале супруга Федуна Зарема Салихова публикует переписки с руководителями клуба.
- К 39-й минуте «Спартак» уступает 0:2.
- Это 1-й домашний матч для москвичей в сезоне РПЛ.