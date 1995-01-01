Фанаты «Спартака» – на матче с «Нижним Новгородом»: «Эй, Федун, заткни свою шлюху!»

В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом». Фанаты москвичей обратились к владельцу клуба Леониду Федуну.

«Эй, Федун, заткни свою шлюху!» – скандировала спартаковская трибуна.