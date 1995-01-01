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    Фанаты «Спартака» – на матче с «Нижним Новгородом»: «Эй, Федун, заткни свою шлюху!»

    В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом». Фанаты москвичей обратились к владельцу клуба Леониду Федуну.

    «Эй, Федун, заткни свою шлюху!» – скандировала спартаковская трибуна.

    • В своем телеграм-канале супруга Федуна Зарема Салихова публикует переписки с руководителями клуба.
    • К 39-й минуте «Спартак» уступает 0:2.
    • Это 1-й домашний матч для москвичей в сезоне РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Заметки одного фаната»

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    Сегодня, 20:42
    Комментарии25
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      Рейтинг: +112

      ALEXMAN888 10 минут назад

      А, ведь Зарема была права!!! Португалец вафля по сравнению с Тедеско! Слабак без характерный. Спартаку нужны эмоции - Каррера и Тедеско с моторами в заднице, а этот.........

      1
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      Рейтинг: +50094

      portero 16 минут назад

      Конечно грубо, но может так проще выразить мысль. Иначе длинные фразы получатся...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8841

      житель СПб 19 минут назад

      Бомбардир, что Вы делаете?! Немедленно уберите это из ленты новостей! Вы же не желтая пресса?!

      0
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      Рейтинг: +4641

      Ганнибал Лектор 25 минут назад

      Да ладно, я подписался, прикольно))

      1
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      Рейтинг: +724

      амани 27 минут назад

      свиньи . они и в Роcсии свиньи

      1
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      Рейтинг: +8543

      KOLBIS 31 минуту назад

      Зарема не муза Спартака)))...

      0
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      Рейтинг: +64

      чаппай 32 минуты назад

      Зарема умница! Говорила, что Витория -валенок, так и оказалось. Дайте ей карт-бланш, Спартак будет мощнейшей командой

      4
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      Рейтинг: +474

      Hoahin > чаппай 25 минут назад

      Сейчас бы эскортнице управление клубом доверять...

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      Рейтинг: +64

      чаппай > Hoahin 18 минут назад

      Учи матчасть, у неё образование топ и в управлении клубом она шарит просто лучше всех. Но федун баран, понимает это, но ссыт дать ей рулить

      1
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      Рейтинг: +50094

      portero > чаппай 14 минут назад

      Ну конечно...Федун деньги накопил, а она умница и знает как их потратить, а то у него их много...

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      Рейтинг: +592

      talgatnurzhanov2006 35 минут назад

      Я бы тоже подпел.

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      Рейтинг: +2223

      FRZZ 41 минуту назад

      Ну, зачем так грубо?

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      Рейтинг: +1048

      moskowcity-petrv 56 минут назад

      Доходчиво может,как думаете)?

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      Рейтинг: +2845

      minaev23 > moskowcity-petrv 44 минуты назад

      ОТлично ! Самое то! Лишь бы ОНО услышало! Федун баран конечно !!!!!!

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