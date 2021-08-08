Витория: «Ситуация вокруг «Спартака» не совсем нормальная»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча третьего тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2) высказался о ситуации в клубе. Он считает ее ненормальной.

«Я предпочитаю все-таки оставить эти истории и аналитику ситуаций для вас, журналистов – вам лучше знать. Я не хочу сейчас ни перед кем извиняться за то, что происходит за пределами клуба. Конечно, если все в команде сосредоточены на одной цели и живут одной задачей – проще работать и играть. Но это все эти истории не для меня, не хочу ничего комментировать. Моя задача – играть с командой и я полностью концентрируюсь на этом.

Ни в коем случае не говорю, что проблемы не существует, но не хочу говорить, что мы потеряли три очка из-за всего этого. Потому что это бы звучало как извинение и оправдание. Понятно, что ситуация вокруг клуба сейчас не совсем нормальная в связи со всеми этими событиями. Но могу сказать, что атмосфера в коллективе и команде хорошая, проблем нет. Сегодня не хватило спокойствия и вдохновения – футболисты все-таки люди, а не машины», – сказал Витория.

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