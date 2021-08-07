Витория: «Ситуация вокруг «Спартака» не совсем нормальная»

Федун, если у тебя осталась хоть капля самоуважения, запрети своей подруге все, что касается Спартака. Над вами же все болельщики ржут.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча третьего тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2) высказался о ситуации в клубе. Он считает ее ненормальной.
«Я предпочитаю все-таки оставить эти истории и аналитику ситуаций для вас, журналистов – вам лучше знать. Я не хочу сейчас ни перед кем извиняться за то, что происходит за пределами клуба. Конечно, если все в команде сосредоточены на одной цели и живут одной задачей – проще работать и играть. Но это все эти истории не для меня, не хочу ничего комментировать. Моя задача – играть с командой и я полностью концентрируюсь на этом.
Ни в коем случае не говорю, что проблемы не существует, но не хочу говорить, что мы потеряли три очка из-за всего этого. Потому что это бы звучало как извинение и оправдание. Понятно, что ситуация вокруг клуба сейчас не совсем нормальная в связи со всеми этими событиями. Но могу сказать, что атмосфера в коллективе и команде хорошая, проблем нет. Сегодня не хватило спокойствия и вдохновения – футболисты все-таки люди, а не машины», – сказал Витория.
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