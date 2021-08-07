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    Витория: «Ситуация вокруг «Спартака» не совсем нормальная»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча третьего тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2) высказался о ситуации в клубе. Он считает ее ненормальной.

    «Я предпочитаю все-таки оставить эти истории и аналитику ситуаций для вас, журналистов – вам лучше знать. Я не хочу сейчас ни перед кем извиняться за то, что происходит за пределами клуба. Конечно, если все в команде сосредоточены на одной цели и живут одной задачей – проще работать и играть. Но это все эти истории не для меня, не хочу ничего комментировать. Моя задача – играть с командой и я полностью концентрируюсь на этом.

    Ни в коем случае не говорю, что проблемы не существует, но не хочу говорить, что мы потеряли три очка из-за всего этого. Потому что это бы звучало как извинение и оправдание. Понятно, что ситуация вокруг клуба сейчас не совсем нормальная в связи со всеми этими событиями. Но могу сказать, что атмосфера в коллективе и команде хорошая, проблем нет. Сегодня не хватило спокойствия и вдохновения – футболисты все-таки люди, а не машины», – сказал Витория.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии14
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      Рейтинг: +9342

      NewLife 17 минут назад

      Федун, если у тебя осталась хоть капля самоуважения, запрети своей подруге все, что касается Спартака. Над вами же все болельщики ржут.

      0
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      Рейтинг: +19770

      vladimir-7 40 минут назад

      Руй, ненормальная ситуация не вокруг спартака, а внутри его.

      1
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      Рейтинг: +5540

      порт 43 минуты назад

      Да вроде обычная ситуация, ничего нового. Зарема с гороскопом в курсе.

      0
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      Рейтинг: +11344

      ilichkadr 44 минуты назад

      Надо думать не о том, что происходит за пределами клуба, а разобраться с обстановкой внутри команды. Как тренер влиять на неё, формировать то, чего не хватает команде. Похоже с решением вопросов "спокойствия и вдохновения" Руй не справляется.

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      Рейтинг: +727

      амани 46 минут назад

      Спартак-такой клуб был раньше. хотелось смотреть тот футбол. в Европе уважали и боялись. а теперь - всероссийские сплетни . интрижки .....вообщем полной свиньей

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      Рейтинг: +5354

      mamba9090909 53 минуты назад

      Баба на корабле, это к катастрофе. Она, оказывается, выбирала тренера по гороскопу, по букве Р.))))) А дальнейшую судьбу команды будет, видимо, на картах раскладывать.))

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      Рейтинг: +3579

      Semenycch 1 час назад

      Не совсем нормальная? Это звучит как совсем ненормальная.

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      Рейтинг: +2225

      FRZZ 1 час назад

      Думаю, только Бердыев может спасать Спартак от позора. Почему то Федун упорно не приглашает его.

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      Рейтинг: +5981

      vladik12 1 час назад

      Уберите бабу из клуба!

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      Рейтинг: +1089

      R_a_i_n 1 час назад

      Скажем так-она совсем не нормальная.

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