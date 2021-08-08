Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Витория: «Ситуация вокруг «Спартака» не совсем нормальная»

Витория: «Ситуация вокруг «Спартака» не совсем нормальная»

8 августа 2021, 10:35
28

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча третьего тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2) высказался о ситуации в клубе. Он считает ее ненормальной.

«Я предпочитаю все-таки оставить эти истории и аналитику ситуаций для вас, журналистов – вам лучше знать. Я не хочу сейчас ни перед кем извиняться за то, что происходит за пределами клуба. Конечно, если все в команде сосредоточены на одной цели и живут одной задачей – проще работать и играть. Но это все эти истории не для меня, не хочу ничего комментировать. Моя задача – играть с командой и я полностью концентрируюсь на этом.

Ни в коем случае не говорю, что проблемы не существует, но не хочу говорить, что мы потеряли три очка из-за всего этого. Потому что это бы звучало как извинение и оправдание. Понятно, что ситуация вокруг клуба сейчас не совсем нормальная в связи со всеми этими событиями. Но могу сказать, что атмосфера в коллективе и команде хорошая, проблем нет. Сегодня не хватило спокойствия и вдохновения – футболисты все-таки люди, а не машины», – сказал Витория.

  • На этой неделе «Спартак» покинул спортивный директор Дмитрий Попов.
  • На этой неделе москвичи потерпели 2 домашних поражения подряд.
  • «Спартак» в РПЛ идет 9-м.

Зарема обвинила Попова в «подставе» «Спартака»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Витория Руй
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1628409308
Уберите бабу из клуба!
Ответить
mamba9090909
1628410827
Баба на корабле, это к катастрофе. Она, оказывается, выбирала тренера по гороскопу, по букве Р.))))) А дальнейшую судьбу команды будет, видимо, на картах раскладывать.))
Ответить
амани
1628411245
Спартак-такой клуб был раньше. хотелось смотреть тот футбол. в Европе уважали и боялись. а теперь - всероссийские сплетни . интрижки .....вообщем полной свиньей
Ответить
vladimir-7
1628411609
Руй, ненормальная ситуация не вокруг спартака, а внутри его.
Ответить
NewLife
1628412944
Федун, если у тебя осталась хоть капля самоуважения, запрети своей подруге все, что касается Спартака. Над вами же все болельщики ржут.
Ответить
житель СПб
1628414422
Скажу только одно: выбрали тренера - дайте ему спокойно поработать.
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1628415204
Какая коМАНДА, такая и ситуация...))))))
Ответить
Вомбат
1628416103
Ситуация такова, что Спартак сам себя выводит из борьбы за золото. Но и паниковать особо тоже не стоит. Уровень игроков Спартака для РПЛ настолько высок, что свои очки они еще возьмут и в подвал турнирной таблицы ни в коем случае не опустятся.
Ответить
Taps
1628416269
Гнилой вороватый менеджмент. Рыба гниёт с головы; человек, обокравший народ нашей страны, должен сидеть на нарах и работать на лесоповале. Шлюхи должны работать в борделе.
Ответить
Валерий2705
1628423986
Издец, мужик реально в а.х.у.е от той кунскамеры в которую он попал. Я уверен, что за всю тренерскую карьеру он не участвовал в таком д.е.р.ь.м.е. Интересно, ему хоть объяснили, что всё потому, что клубом управляет нефтяной король и его эскортница?)
Ответить
Главные новости
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
1
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
3
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
21
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
Все новости
Все новости
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
1
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
21
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
8
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+