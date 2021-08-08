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  • Попов показал переписку с Заремой насчет Витории. Она аргументировала выбор тренера гороскопом и буквой «р» в имени

Попов показал переписку с Заремой насчет Витории. Она аргументировала выбор тренера гороскопом и буквой «р» в имени

8 августа 2021, 10:54
10

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов показал, как общался с женой владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой насчет выбора главного тренера. Она хотела назначить Руя Виторию, так как он овен по гороскопу.

Также Салихову устраивало, что в имени Витории есть буква «р».

  • Попов покинул «Спартак» на этой неделе.
  • На этой неделе москвичи потерпели 2 домашних поражения подряд.
  • «Спартак» в РПЛ идет 9-м.

Витория: «Ситуация вокруг «Спартака» не совсем нормальная»

Зарема обвинила Попова в «подставе» «Спартака»

Фанаты «Спартака» – на матче с «Нижним Новгородом»: «Эй, Федун, заткни свою шлюху!»

Источник: телеграм-канал Дмитрия Попова
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Витория Руй
Комментарии (10)
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BRO_football
1628409970
А как же Доменико Тедеско? Тоже буквы Р нет, но Зареме он нравится.
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NewLife
1628413256
Дом 2
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житель СПб
1628414564
А вот это уже полный п... ривет! Честно скажу, такого не ожидал. Если после этого опубликования Федун не заставит ее вообще публично молчать - то тогда и он полный привет.
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житель СПб
1628414613
Кстати, теперь понятно, почему Тедеско из этого сумасшедшего дома сбежал!
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Cules2013
1628417651
ну, Доменек тоже сборную Франции по гороскопу формировал. Правда это было на старости лет - можно списать на старческое слабоумие. помню как-то один учёный-медик из США тоже спалился, что использовал гороскоп в корректировке клинических испытаний. Это вообще жесть. Что-то клубах РПЛ повсеместно какая-то дичь творится.
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Play
1628419485
Зарема ж против Витории была, она и совет директоров поэтому покинула, она хотела Индзаги. Что-то мне кажется Попов зап***елся и уже начал фотошопить переписку под свои интересы.
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Валерий2705
1628423570
Бл, бедный Попов, ему надо памятник поставить))) от такого бреда может и кукуха потечь. И это в профессиональном футбольном клубе...
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Axe111
1628424987
Фантастика,новости ТОП!!!!!!!
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Дедуктор
1628436572
Передайте полоумной шмаре. Что Константин Иванович Бесков! Пусть шмара ищет букву "Р".
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