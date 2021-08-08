Попов показал переписку с Заремой насчет Витории. Она аргументировала выбор тренера гороскопом и буквой «р» в имени

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов показал, как общался с женой владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой насчет выбора главного тренера. Она хотела назначить Руя Виторию, так как он овен по гороскопу.
Также Салихову устраивало, что в имени Витории есть буква «р».
- Попов покинул «Спартак» на этой неделе.
- На этой неделе москвичи потерпели 2 домашних поражения подряд.
- «Спартак» в РПЛ идет 9-м.
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Источник: телеграм-канал Дмитрия Попова