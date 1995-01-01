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    Попов показал переписку с Заремой насчет Витории. Она аргументировала выбор тренера гороскопом и буквой «р» в имени

    Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов показал, как общался с женой владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой насчет выбора главного тренера. Она хотела назначить Руя Виторию, так как он овен по гороскопу.

    Также Салихову устраивало, что в имени Витории есть буква «р».

    • Попов покинул «Спартак» на этой неделе.
    • На этой неделе москвичи потерпели 2 домашних поражения подряд.
    • «Спартак» в РПЛ идет 9-м.

    Витория: «Ситуация вокруг «Спартака» не совсем нормальная»

    Зарема обвинила Попова в «подставе» «Спартака»

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Попова

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +9342

      NewLife 12 минут назад

      Дом 2

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1311

      tarasofka 1 час назад

      рыдаю))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10139

      BRO_football 1 час назад

      А как же Доменико Тедеско? Тоже буквы Р нет, но Зареме он нравится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3579

      Semenycch 1 час назад

      Курица не птица? :))))

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