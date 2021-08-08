Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «Спартака»: «Будем действовать радикально и жестко, чтобы очистить наш дом от тварей, паразитирующих на святом»

Фанаты «Спартака»: «Будем действовать радикально и жестко, чтобы очистить наш дом от тварей, паразитирующих на святом»

8 августа 2021, 12:34
35

Объединение фанатов «Спартака» Supporters Group выступило против супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. В их понимании она пагубно влияет на команду.

«Обращение к совету директоров «Спартака» и лично владельцу клуба Леониду Федуну!

От имени объединения болельщиков Supporters Group мы требуем:

Прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами отождествляющими себя со «Спартаком»!

Немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой!

Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба!

Обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба!

В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип – поддержка команды! В любые времена мы всегда удерживали чашу весов и не переводили прицел на отдельных игроков, тренеров и функционеров! Но в этой вопиющей ситуации будем вынуждены действовать радикально и жeстко, сделать всe, чтобы очистить наш дом от тварей, паразитирующих и хайпующих на святом для нас имени клуба.

«Спартак» — это легендарная команда, футбольная история страны, мировой бренд, искренняя любовь миллионов людей! «Спартак» – это не площадка для удовлетворения личных амбиций и не бельевая верeвка для грязных трусов! Его игроки, сотрудники и болельщики никогда не были и не станут придворными шутами самопровозглашенной «царицы»!

Наши требования выше! За вами действия! В противном случае дальше действовать будем мы! Не позорьте наше имя!» – написало объединение.

  • На этой неделе «Спартак» покинул спортивный директор Дмитрий Попов.
  • Салихова обвинила его в «подставе».
  • После 3 туров «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Зарема: «Кто-то по гороскопу просто крыса. Карпина сдал, Эмери не поддержал. Дезертир по жизни»

Витория: «Ситуация вокруг «Спартака» не совсем нормальная»

Зарема обвинила Попова в «подставе» «Спартака»

Фанаты «Спартака» – на матче с «Нижним Новгородом»: «Эй, Федун, заткни свою шлюху!»

Источник: телеграм-канал Supporters Group
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gek Dement
1628415492
Оперативно отреагировали на заявление кстати.. Канал Заремы уже переведён в частный и для неподписанных недоступен.
Ответить
Вомбат
1628416329
Понять их можно. Но согласиться нельзя. Фанаты путают причину и следствие. Клуб частный. У руля очень неумный человек. Царица таму него, шуты или твари -- это все вторично. Если уж обращаться к Федуну то только с одним -- Арнольдыч, найди покупателя поумнее себя.
Ответить
Solist345345
1628417226
Жёстко, но всё по делу. Иначе никак. Главное, чтобы федун услышал!!!
Ответить
Алексей новый
1628419709
Не правильно челобитную подаёте! Надо было начать: "Ваше Величество, мы, холопы убогие, челом бьём...". Какие-то ничтожества разграбили Советский Союз! Перед кем пресмыкаетесь - уважайте хоть немного себя - болельщики Спартака! Если по-мужски, то поставить ультиматум - не посещать матчи Спартака до смены владельца клуба.
Ответить
ivany4
1628422151
У Спартака всегда были болельщики. Которые болели и переживали за команду, видели и понимали ее чаяния и нужды. Были с командой и в трудностях и в радостях. Затем появились фанаты. И что??? Спартак стал лучше играть? Нет. Вы появились когда Спартак начал регулярно завоевывать трофеи. И почему вы стали считать себя важной частью?Что наслушались лести, что без вас никуда. Что вы якобы обеспечиваете антураж игры, по "просьбе и науськиванию" таких комментаторов как чердак и иже с ним. В чем обеспечение? В матерных скандированиях речевок, и тупых лозунгах и посланиях сопернику? Да и сейчас, это послание. Тупее этого заявление придумать сложно. Что и от кого вы хотите очищать? Кто вам "дом" построил, где вы тусуетесь? Вы думаете, без вас никуда? Зря. Время сейчас другое и интеллект у фанатов другой. Вместо того, что бы спросить чем помочь? Какие-то тупые угрозы и требования. Было бы лучше, если бы вы сначала разобрались во всем, а потом уже что-то делали.
Ответить
BarStep
1628423487
Словоблудие не пойми от кого.. Что они себе возомнили? Вот что инет с людьми делает - отрывает от реалий..
Ответить
Валерий2705
1628425496
Как много там ошибок и не правды)) мировой бренд, легендарная команда, это что кто то бухой писал?)) И интересно, если она не удалит канал, вы её радикально ссаными тряпками закидаете? Или что там, баннер про шлюх, жопой к полю как обычно повернётесь?) Зарема лучшее, что было в спартаке, она же вам сказала это уже)) и это вы все ей по гороскопу не подходите, а у кого буквы р нет в фамилии вообще перестаньте болеть за Спартак, из-за вас сцуки не прёт)))
Ответить
ААМ
1628428402
Самые главные твари в Спаме его болелы, позорящие клуб
Ответить
subbotaspartak
1628435503
Я болельщик Спартака из Сибири с 55-летним стажем. Живьём Спартака не видел ни разу. В деятельность руководства не вмешивался. Не обращал внимание на тварей. Я БОЛЕЮ ЗА СПАРТАК! Но проигрывает Спартак не из-за чьих-то грязных трусов. Давайте играть в футбол.
Ответить
maratagliulin
1628441521
Какие они убогие, но с названием на английском языке...
Ответить
Главные новости
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
1
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
3
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
21
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
Все новости
Все новости
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
1
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
21
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
8
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+