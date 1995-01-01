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    Фанаты «Спартака»: «Будем действовать радикально и жестко, чтобы очистить наш дом от тварей, паразитирующих на святом»

    Объединение фанатов «Спартака» Supporters Group выступило против супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. В их понимании она пагубно влияет на команду.

    «Обращение к совету директоров «Спартака» и лично владельцу клуба Леониду Федуну!

    От имени объединения болельщиков Supporters Group мы требуем:

    Прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами отождествляющими себя со «Спартаком»!

    Немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой!

    Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба!

    Обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба!

    В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип – поддержка команды! В любые времена мы всегда удерживали чашу весов и не переводили прицел на отдельных игроков, тренеров и функционеров! Но в этой вопиющей ситуации будем вынуждены действовать радикально и жeстко, сделать всe, чтобы очистить наш дом от тварей, паразитирующих и хайпующих на святом для нас имени клуба.

    «Спартак» — это легендарная команда, футбольная история страны, мировой бренд, искренняя любовь миллионов людей! «Спартак» – это не площадка для удовлетворения личных амбиций и не бельевая верeвка для грязных трусов! Его игроки, сотрудники и болельщики никогда не были и не станут придворными шутами самопровозглашенной «царицы»!

    Наши требования выше! За вами действия! В противном случае дальше действовать будем мы! Не позорьте наше имя!» – написало объединение.

    • На этой неделе «Спартак» покинул спортивный директор Дмитрий Попов.
    • Салихова обвинила его в «подставе».
    • После 3 туров «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Зарема: «Кто-то по гороскопу просто крыса. Карпина сдал, Эмери не поддержал. Дезертир по жизни»

    Витория: «Ситуация вокруг «Спартака» не совсем нормальная»

    Зарема обвинила Попова в «подставе» «Спартака»

    Фанаты «Спартака» – на матче с «Нижним Новгородом»: «Эй, Федун, заткни свою шлюху!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Supporters Group

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии27
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      Рейтинг: +2327

      Валерий2705 29 минут назад

      Как много там ошибок и не правды)) мировой бренд, легендарная команда, это что кто то бухой писал?)) И интересно, если она не удалит канал, вы её радикально ссаными тряпками закидаете? Или что там, баннер про шлюх, жопой к полю как обычно повернётесь?) Зарема лучшее, что было в спартаке, она же вам сказала это уже)) и это вы все ей по гороскопу не подходите, а у кого буквы р нет в фамилии вообще перестаньте болеть за Спартак, из-за вас сцуки не прёт)))

      2
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      Рейтинг: +3194

      Axe111 40 минут назад

      Мировой бренд.......

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      Рейтинг: +4650

      Ганнибал Лектор 56 минут назад

      Подписался на ТГ-кАнал
      Заремы, запасаюсь поп-корном

      0
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      Рейтинг: +5313

      BarStep 1 час назад

      Словоблудие не пойми от кого..
      Что они себе возомнили?
      Вот что инет с людьми делает - отрывает от реалий..

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      Рейтинг: +8693

      ivany4 1 час назад

      У Спартака всегда были болельщики. Которые болели и переживали за команду, видели и понимали ее чаяния и нужды. Были с командой и в трудностях и в радостях. Затем появились фанаты. И что??? Спартак стал лучше играть? Нет. Вы появились когда Спартак начал регулярно завоевывать трофеи. И почему вы стали считать себя важной частью?Что наслушались лести, что без вас никуда. Что вы якобы обеспечиваете антураж игры, по "просьбе и науськиванию" таких комментаторов как чердак и иже с ним. В чем обеспечение? В матерных скандированиях речевок, и тупых лозунгах и посланиях сопернику?
      Да и сейчас, это послание. Тупее этого заявление придумать сложно. Что и от кого вы хотите очищать? Кто вам "дом" построил, где вы тусуетесь? Вы думаете, без вас никуда? Зря. Время сейчас другое и интеллект у фанатов другой. Вместо того, что бы спросить чем помочь? Какие-то тупые угрозы и требования. Было бы лучше, если бы вы сначала разобрались во всем, а потом уже что-то делали.

      5
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      Рейтинг: +28809

      oyabun > ivany4 43 минуты назад

      Такие наивные..

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      Рейтинг: +2327

      Валерий2705 > ivany4 17 минут назад

      Ну ты то во всём с ходу разобрался) уже заремкину статую дома из свинины выложил, и покланяешься ей) она ведь правду матку рубит и очищает Спартак от зла, своим умом и сообразительностью))

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      Рейтинг: +8693

      ivany4 > Валерий2705 6 минут назад

      Правильно говорят, с приходом интернета отупение народа идет быстрее раза в два. Твои посты тому подтверждение. Отзовется тебе твоя "доброта и забота".

      0
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      Рейтинг: +7856

      Cleaner 1 час назад

      Уважаемые фанаты Спартака. Если выполнить все ваши пожелания, грусть-тоска в российском футболе настанет. Скука наступит...)

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      Рейтинг: +1100

      R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

      Ничего страшного. Шлюба еще кого нить трахнет на камеру и будет снова весело.

      5
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      Рейтинг: +24730

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 53 минуты назад

      Так он Спартак трахнет по привычке .

      1
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      Рейтинг: +364

      gunstilzit 1 час назад


      Немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой!
      Может ещё интернет запретить?
      А чё?Гулять так гулять!

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      Рейтинг: +278

      Алексей новый 2 часа назад

      Не правильно челобитную подаёте!
      Надо было начать: "Ваше Величество, мы, холопы убогие, челом бьём...".
      Какие-то ничтожества разграбили Советский Союз! Перед кем пресмыкаетесь - уважайте хоть немного себя - болельщики Спартака!
      Если по-мужски, то поставить ультиматум - не посещать матчи Спартака до смены владельца клуба.

      2
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      Рейтинг: +7856

      Cleaner > Алексей новый 1 час назад

      Да на стадион и так никого не пускают!

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      Рейтинг: +24405

      silver29 2 часа назад

      Однозначно ПОДДЕРЖИВАЮ !!! Спартак это не федун и его шлюхи !!!! Спартак это имя.

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      Рейтинг: +7856

      Cleaner > silver29 1 час назад

      Сейчас Спартак - это Федун и его деньги!!!

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      Рейтинг: +1401

      FROL001 2 часа назад

      А чего против Федуна не прёте? Без его ведома хряки пукнуть не посмеют. Только после увольнения со ссаными тряпками на плечах рассказывают правду о беспределе у свиней. Гыгыгы

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