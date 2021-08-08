Фанаты «Спартака»: «Будем действовать радикально и жестко, чтобы очистить наш дом от тварей, паразитирующих на святом»

Объединение фанатов «Спартака» Supporters Group выступило против супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. В их понимании она пагубно влияет на команду.

«Обращение к совету директоров «Спартака» и лично владельцу клуба Леониду Федуну!

От имени объединения болельщиков Supporters Group мы требуем:

Прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами отождествляющими себя со «Спартаком»!

Немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой!

Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба!

Обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба!

В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип – поддержка команды! В любые времена мы всегда удерживали чашу весов и не переводили прицел на отдельных игроков, тренеров и функционеров! Но в этой вопиющей ситуации будем вынуждены действовать радикально и жeстко, сделать всe, чтобы очистить наш дом от тварей, паразитирующих и хайпующих на святом для нас имени клуба.

«Спартак» — это легендарная команда, футбольная история страны, мировой бренд, искренняя любовь миллионов людей! «Спартак» – это не площадка для удовлетворения личных амбиций и не бельевая верeвка для грязных трусов! Его игроки, сотрудники и болельщики никогда не были и не станут придворными шутами самопровозглашенной «царицы»!

Наши требования выше! За вами действия! В противном случае дальше действовать будем мы! Не позорьте наше имя!» – написало объединение.

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