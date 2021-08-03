Рианчо: «С удовольствием возглавил бы «Ростов». Это желанная команда для любого тренера»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уходе Валерия Карпина из «Ростова».
«Работа тренера – очень тяжелое дело, которое требует большой самоотдачи. Работа в команде на постоянной основе и совмещение со сборной подразумевает множество трудностей и наличие большой технической группы: с клубом – одна, со сборной – другая.
Поскольку это было невозможно, решение Карпина посвятить себя исключительно одному варианту кажется мне логичным. А верное это решение или нет – покажет только время.
Что касается меня, то я профессионал своего дела и моя профессия – тренировать. «Ростов» – отличная молодая команда, у которой были хорошие времена в Европе. Я слышал от Сесара Наваса и Кристиана Нобоа, что город Ростов очень гостеприимный, а клуб – отличный.
«Ростов» – желанная команда для любого тренера, так что я бы с удовольствием его возглавил. Я готов, тем более что я понял нюансы российского футбола и могу помочь команде», – сказал Рианчо.
- Рианчо хочет возглавить и сборную России.
- Помимо «Спартака» испанец в РПЛ работал в «Рубине».
- Также он входил в штаб сборной Украины.
Рианчо: «Я бы принес пользу любому клубу РПЛ. Жду приглашения в ЦСКА. Хейта от фанатов «Спартака» не боюсь»