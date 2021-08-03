Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рианчо: «С удовольствием возглавил бы «Ростов». Это желанная команда для любого тренера»

Рианчо: «С удовольствием возглавил бы «Ростов». Это желанная команда для любого тренера»

3 августа 2021, 15:23
11

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уходе Валерия Карпина из «Ростова».

«Работа тренера – очень тяжелое дело, которое требует большой самоотдачи. Работа в команде на постоянной основе и совмещение со сборной подразумевает множество трудностей и наличие большой технической группы: с клубом – одна, со сборной – другая.

Поскольку это было невозможно, решение Карпина посвятить себя исключительно одному варианту кажется мне логичным. А верное это решение или нет – покажет только время.

Что касается меня, то я профессионал своего дела и моя профессия – тренировать. «Ростов» – отличная молодая команда, у которой были хорошие времена в Европе. Я слышал от Сесара Наваса и Кристиана Нобоа, что город Ростов очень гостеприимный, а клуб – отличный.

«Ростов» – желанная команда для любого тренера, так что я бы с удовольствием его возглавил. Я готов, тем более что я понял нюансы российского футбола и могу помочь команде», – сказал Рианчо.

Рианчо: «Я бы принес пользу любому клубу РПЛ. Жду приглашения в ЦСКА. Хейта от фанатов «Спартака» не боюсь»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Рианчо Рауль
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1627994944
Очередной сын лейтенанта Шмидта
Ответить
JTherry
1627995381
Рианчо, где бы ни работать, лишь бы - не работать...)
Ответить
zigbert
1627996701
Пожалуй самый первый откликнулся на отставку Карпина. Настоящий профессионал.
Ответить
BlackMurder
1627996958
После Валеры и сборную можешь возглавить
Ответить
Старикан
1627997759
Видимо очень приглянулась всяким проходимцам наша РПЛ - есть возможность сорвать баблосы ничего не делая...
Ответить
Fusballer
1628000838
Приключений ищет.
Ответить
Дедуктор
1628006267
А я тоже могу. Могу и "Ростов", могу и сборную. Могу и по совместительству. Адрес и телефон - в редакции. Пишите, звоните. Приезжайте с контрактом. Сам приехать не могу, ибо сильно "поиздержался" в последнее время. Тренировать буду в стиле тренера Газмяса. ...дцать лет рукопашного стажа, как никак.
Ответить
ДяДь ПашА
1628008592
Этот подхалим бестолковый,всем готов задницу лизать лишь бы что-то урвать.езжай в Азию
Ответить
DOCTOR PENALTY
1628009810
Не плохо бы позвать Бердыева. Но будет скорее всего Кафанов.
Ответить
Hektor 84
1628114459
Смешной идиот, ни кому не нужный
Ответить
Главные новости
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
1
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
5
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
17
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
7
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
1
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
30
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
1
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+