Рианчо: «С удовольствием возглавил бы «Ростов». Это желанная команда для любого тренера»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уходе Валерия Карпина из «Ростова».

«Работа тренера – очень тяжелое дело, которое требует большой самоотдачи. Работа в команде на постоянной основе и совмещение со сборной подразумевает множество трудностей и наличие большой технической группы: с клубом – одна, со сборной – другая.

Поскольку это было невозможно, решение Карпина посвятить себя исключительно одному варианту кажется мне логичным. А верное это решение или нет – покажет только время.

Что касается меня, то я профессионал своего дела и моя профессия – тренировать. «Ростов» – отличная молодая команда, у которой были хорошие времена в Европе. Я слышал от Сесара Наваса и Кристиана Нобоа, что город Ростов очень гостеприимный, а клуб – отличный.

«Ростов» – желанная команда для любого тренера, так что я бы с удовольствием его возглавил. Я готов, тем более что я понял нюансы российского футбола и могу помочь команде», – сказал Рианчо.

Рианчо хочет возглавить и сборную России.

Помимо «Спартака» испанец в РПЛ работал в «Рубине».

Также он входил в штаб сборной Украины.

Рианчо: «Я бы принес пользу любому клубу РПЛ. Жду приглашения в ЦСКА. Хейта от фанатов «Спартака» не боюсь»