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    Рианчо: «С удовольствием возглавил бы «Ростов». Это желанная команда для любого тренера»

    Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уходе Валерия Карпина из «Ростова».

    «Работа тренера – очень тяжелое дело, которое требует большой самоотдачи. Работа в команде на постоянной основе и совмещение со сборной подразумевает множество трудностей и наличие большой технической группы: с клубом – одна, со сборной – другая.

    Поскольку это было невозможно, решение Карпина посвятить себя исключительно одному варианту кажется мне логичным. А верное это решение или нет – покажет только время.

    Что касается меня, то я профессионал своего дела и моя профессия – тренировать. «Ростов» – отличная молодая команда, у которой были хорошие времена в Европе. Я слышал от Сесара Наваса и Кристиана Нобоа, что город Ростов очень гостеприимный, а клуб – отличный.

    «Ростов» – желанная команда для любого тренера, так что я бы с удовольствием его возглавил. Я готов, тем более что я понял нюансы российского футбола и могу помочь команде», – сказал Рианчо.

    Рианчо: «Я бы принес пользу любому клубу РПЛ. Жду приглашения в ЦСКА. Хейта от фанатов «Спартака» не боюсь»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6099

      Fusballer 11 минут назад

      Приключений ищет.

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      Рейтинг: +19601

      vladimir-7 45 минут назад

      Рианчо ищет себе пристанище, чтобы числиться и не работая, получать
      хорошие деньги. Мечта любого идиота.

      0
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      Рейтинг: +6843

      Старикан 1 час назад

      Видимо очень приглянулась всяким проходимцам наша РПЛ - есть возможность сорвать баблосы ничего не делая...

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      Рейтинг: +2319

      BlackMurder 1 час назад

      После Валеры и сборную можешь возглавить

      1
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      Рейтинг: +88039

      zigbert 1 час назад

      Пожалуй самый первый откликнулся на отставку Карпина. Настоящий профессионал.

      2
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      Рейтинг: +15818

      JTherry 1 час назад

      Рианчо, где бы ни работать, лишь бы - не работать...)

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      Рейтинг: +45740

      MaxRnD 1 час назад

      Очередной сын лейтенанта Шмидта

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