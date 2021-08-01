Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рианчо: «Я бы принес пользу любому клубу РПЛ. Жду приглашения в ЦСКА. Хейта от фанатов «Спартака» не боюсь»

Рианчо: «Я бы принес пользу любому клубу РПЛ. Жду приглашения в ЦСКА. Хейта от фанатов «Спартака» не боюсь»

1 августа 2021, 16:49
14

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо хочет вернуться в РПЛ. Он хотел бы возглавить ЦСКА, где сейчас работает Алексей Березуцкий.

«Россия навсегда останется в моем сердце. Я понял, как работает российский футбол – уверен, я бы принес пользу любому топ-клубу РПЛ. Хотел бы возглавить ЦСКА, но предложение пока не поступало. Жду, когда меня пригласят в армейский клуб.

Не боюсь хейта со стороны болельщиков красно-белых, я же профессионал своего дела. «Спартак» занимает лишь малую часть в моем сердце. Мой тренерский ориентир – Россия», – сказал испанец.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Спартак Рианчо Рауль
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1627827261
Парниша как раз для ЭТОГО ВРЕМЕНИ: наглый, никчемный, горлопанистый, брехливый, из тех, кто руководствуется девизом "хоть сцы в глаза - всё равно божья роса".
Ответить
ДяДь ПашА
1627830953
Рианчо -это пастух бестолковый ,а самое главное бесполезный)))).
Ответить
filosof sparty
1627831353
Какой же мерзкий слизняк этот шпанец…
Ответить
CSKA57
1627832207
Не думаю, что это вариант для ЦСКА!
Ответить
Аид666
1627833607
не вариант...
Ответить
JTherry
1627834451
"восходы солнца" над ВЭБ-ареной обеспечены...)
Ответить
NewLife
1627837170
В Ростове вакансия будет.
Ответить
"supermax"
1627838609
самоуверенно....я бы сказал слабоумие и отвага
Ответить
Hektor 84
1627845652
Та кому ты нужен старый дурак? Мы бы и не заметили твоего присутствия в команде, если бы ты не подсидел Массимо, а потом смешил нас на пресс конференциях))))) Мне насрать хоть в зенит переходи
Ответить
zigbert
1627903999
Писать надо было лично Гинеру.
Ответить
Главные новости
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
3
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
11
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
6
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
6
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
6
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
1
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
8
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
29
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+