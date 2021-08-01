Рианчо: «Я бы принес пользу любому клубу РПЛ. Жду приглашения в ЦСКА. Хейта от фанатов «Спартака» не боюсь»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо хочет вернуться в РПЛ. Он хотел бы возглавить ЦСКА, где сейчас работает Алексей Березуцкий.

«Россия навсегда останется в моем сердце. Я понял, как работает российский футбол – уверен, я бы принес пользу любому топ-клубу РПЛ. Хотел бы возглавить ЦСКА, но предложение пока не поступало. Жду, когда меня пригласят в армейский клуб.

Не боюсь хейта со стороны болельщиков красно-белых, я же профессионал своего дела. «Спартак» занимает лишь малую часть в моем сердце. Мой тренерский ориентир – Россия», – сказал испанец.