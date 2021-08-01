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    Рианчо: «Я бы принес пользу любому клубу РПЛ. Жду приглашения в ЦСКА. Хейта от фанатов «Спартака» не боюсь»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо хочет вернуться в РПЛ. Он хотел бы возглавить ЦСКА, где сейчас работает Алексей Березуцкий.

    «Россия навсегда останется в моем сердце. Я понял, как работает российский футбол – уверен, я бы принес пользу любому топ-клубу РПЛ. Хотел бы возглавить ЦСКА, но предложение пока не поступало. Жду, когда меня пригласят в армейский клуб.

    Не боюсь хейта со стороны болельщиков красно-белых, я же профессионал своего дела. «Спартак» занимает лишь малую часть в моем сердце. Мой тренерский ориентир – Россия», – сказал испанец.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1068

      ДяДь ПашА 34 секунды назад

      Рианчо -это пастух бестолковый ,а самое главное бесполезный)))).

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      Рейтинг: +16077

      derrik2000 1 час назад

      Парниша как раз для ЭТОГО ВРЕМЕНИ: наглый, никчемный, горлопанистый, брехливый, из тех, кто руководствуется девизом "хоть сцы в глаза - всё равно божья роса".

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      Рейтинг: +4059

      алдан2014 1 час назад

      Рианчо себя всем предлагает,но ни как трудоустроиться не может.. непруха

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