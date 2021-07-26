Акинфеев поздравил Березуцкого с первой победой на посту главного тренера ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил Алексея Березуцкого с первой победой в официальном матче на посту главного тренера столичного клуба. ЦСКА в 1-м туре РПЛ победил «Уфу» (1:0)
«Всех с началом сезона, а Алексея Владимировича – с победным дебютом», – написал Акинфеев в инстаграме.
- Единственный гол забил нападающий Антон Заболотный.
- Это его дебютный мяч за ЦСКА.
- Во 2-м туре ЦСКА сыграет с «Локомотивом».
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Источник: инстаграм Игоря Акинфеева