Заболотный забил в дебютном матче за ЦСКА

Ну все, теперь ему место в сборной обеспечено - с таким можно и чемпионами мира стать!!!
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отличился в дебютном матче за клуб.
30-летний нападающий забил на 61-й минуте матча с «Уфой» (1:0). Голевую передачу отдал полузащитник Алан Дзагоев, на днях продливший контракт с московским клубом.
- Заболотный – воспитанник ЦСКА.
А вот видео первого гола Заболотного за ЦСКАМощный прыжок – и армейцы повелиЕще больше крутого контента про Тинькофф РПЛ найдешь на @matchpremier pic.twitter.com/XV4TJ08aDf— Матч ТВ (@MatchTV) July 25, 2021