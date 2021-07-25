Заболотный забил в дебютном матче за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отличился в дебютном матче за клуб.

30-летний нападающий забил на 61-й минуте матча с «Уфой» (1:0). Голевую передачу отдал полузащитник Алан Дзагоев, на днях продливший контракт с московским клубом.

Заболотный – воспитанник ЦСКА.