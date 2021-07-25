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    Заболотный забил в дебютном матче за ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отличился в дебютном матче за клуб.

    30-летний нападающий забил на 61-й минуте матча с «Уфой» (1:0). Голевую передачу отдал полузащитник Алан Дзагоев, на днях продливший контракт с московским клубом.

    • Заболотный – воспитанник ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:26
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4788

      Гавроша 12 минут назад

      Ну все, теперь ему место в сборной обеспечено - с таким можно и чемпионами мира стать!!!

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      Рейтинг: +270

      Great Tartaria 1 час назад

      нужны удары из-за штрафной и реализация моментов... без этого цска высоко не подняться по ходу чемпионата.. а Эджуке продолжает бегать бессмысленно как дурачок.... за пол года так и не направили талант в нужное русло, печально

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      Рейтинг: +24580

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Годный .

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      Рейтинг: +8416

      житель СПб 1 час назад

      Гол, действительно, красивый. Конкурент Соболева!

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      Рейтинг: +4788

      Гавроша 1 час назад

      Может и еще два за сезон забьет, у него иногда получается!!!

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      Рейтинг: +779

      lysenkoff 1 час назад

      Легенда вернулась домой :D

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      Рейтинг: +5939

      Fusballer 1 час назад

      Шикарный гол!

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      Рейтинг: +1221

      Dr.Metal 1 час назад

      Удивительно, но факт )

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      Рейтинг: +652

      xrrrx 2 часа назад

      от легенды другого было трудно ожидать

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      Рейтинг: +670

      qawzsexdr 2 часа назад

      А кто от гения другого ожидал.

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