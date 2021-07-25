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    Березуцкий: «ЦСКА заметно нервничал в первом тайме с «Уфой». Во втором показали свой класс»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о победе над «Уфой» (1:0) в матче 1-го тура РПЛ.

    «В первую очередь, важно было победить в первом матче сезона. В первом тайме ребята заметно нервничали, не удался. Но во втором сыграли гораздо лучше, победили закономерно. Отдельно отмечу самоотдачу.

    Прогресс на стандартах? Это работа Бабаяна, он отвечает за стандарты, ему помогают аналитики. Мы явно стали выше по сравнению с прошлым сезоном.

    В первом тайме не хватало контроля мяча. Все знаем уровень Дзагоева, особенно когда он здоров, а сейчас он здоров. Знает, как вести игру, контролировать. Во втором тайме показал свой класс», – сказал Березуцкий.

    Бийол – об 1:0 с «Уфой»: «С Березуцким классно. Он знает, как надо выигрывать»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      ZAITZEFF2011 17 минут назад

      Класс - это когда без нервов 3-0 в первом тайме.

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