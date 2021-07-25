Березуцкий: «ЦСКА заметно нервничал в первом тайме с «Уфой». Во втором показали свой класс»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о победе над «Уфой» (1:0) в матче 1-го тура РПЛ.

«В первую очередь, важно было победить в первом матче сезона. В первом тайме ребята заметно нервничали, не удался. Но во втором сыграли гораздо лучше, победили закономерно. Отдельно отмечу самоотдачу.

Прогресс на стандартах? Это работа Бабаяна, он отвечает за стандарты, ему помогают аналитики. Мы явно стали выше по сравнению с прошлым сезоном.

В первом тайме не хватало контроля мяча. Все знаем уровень Дзагоева, особенно когда он здоров, а сейчас он здоров. Знает, как вести игру, контролировать. Во втором тайме показал свой класс», – сказал Березуцкий.

Березуцкий одержал первую победу на посту главного тренера ЦСКА.

Единственный гол забил нападающий Антон Заболотный . Это его дебютный мяч за ЦСКА.

. Это его дебютный мяч за ЦСКА. Во 2-м туре ЦСКА сыграет с «Локомотивом».

Бийол – об 1:0 с «Уфой»: «С Березуцким классно. Он знает, как надо выигрывать»