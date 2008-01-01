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    Бийол – об 1:0 с «Уфой»: «С Березуцким классно. Он знает, как надо выигрывать»

    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу над «Уфой» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

    «Рад вернуться. Хочется больше играть, побеждать в каждом матче. Будет тяжело, как и в прошлых сезонах. Надо много работать, тогда победы придут.

    С Березуцким классно. У него важное качество, что он знает, как надо выигрывать. Рад за Забу, первый матч – первый гол. Надо забивать еще больше, чтобы выигрывать. Не уйду ли никуда в период лета? Без комментариев», – сказал Бийол.

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    Источник: «Чемпионат»

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