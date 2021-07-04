Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Агуэро поздравил «Сочи» с днем рождения. Ранее это сделали Хави и Вилья

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поздравил «Сочи» с днем рождения.

    «Привет! Я хочу поздравить футбольный клуб «Сочи» с третьей годовщиной. Желаю вам всего наилучшего и новых успехов», – сказал Агуэро.

    • «Сочи» сегодня исполнилось три года.
    • В предстоящем сезоне клуб выступит в Лиге конференций.

    «Продолжайте развивать футбол в России». Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения

    «Берегите себя, ребята». Хави поздравил «Сочи» с днем рождения

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Сочи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:38
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +502

      Лфшт 41 минуту назад

      Не ну так то поздравить может кто уггодно и кого угодно. Тут смотря сколько бабла выделить на рекламу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8299

      knikos 41 минуту назад

      Что-то я не понял , уже третий поздравляет , да не кто-нибудь ! Прямо какая-то эпидемия поздравлений ... К чему бы это ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +502

      Лфшт > knikos 39 минут назад

      всё к тому же. Пр менеджеру сказали - сделай рекламу, вот тебе 5 миллионов(условно). Он заказал поздравления у 3х типов, дал им по ляму и себе откатил 2. Схема стара, как мир

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1556

      CSKA471 > Лфшт 29 минут назад

      Примерно так

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87049
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66733
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru