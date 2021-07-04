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  • Агуэро поздравил «Сочи» с днем рождения. Ранее это сделали Хави и Вилья

Агуэро поздравил «Сочи» с днем рождения. Ранее это сделали Хави и Вилья

4 июля 2021, 21:38
10

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поздравил «Сочи» с днем рождения.

«Привет! Я хочу поздравить футбольный клуб «Сочи» с третьей годовщиной. Желаю вам всего наилучшего и новых успехов», – сказал Агуэро.

  • «Сочи» сегодня исполнилось три года.
  • В предстоящем сезоне клуб выступит в Лиге конференций.

«Продолжайте развивать футбол в России». Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения

«Берегите себя, ребята». Хави поздравил «Сочи» с днем рождения

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Сочи»
Россия. Премьер-лига Барселона Сочи Агуэро Серхио
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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knikos
1625424237
Что-то я не понял , уже третий поздравляет , да не кто-нибудь ! Прямо какая-то эпидемия поздравлений ... К чему бы это ?
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Лфшт
1625424277
Не ну так то поздравить может кто уггодно и кого угодно. Тут смотря сколько бабла выделить на рекламу
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Zubo
1625440443
Спасибо вам от простых сочинцев,мы любим наш клуб , впереди много побед и свершений,но как же стыдно за Спартак !!!
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Ловкий Бубен
1625441035
Спасибо друзья, мы гордимся нашим клубом вместе с вами, нашим удачи в кубке! Да здравствует свобода предпринимательства ! Единственный путь к процветанию, за партию меньшевиков ! Боже ну как же стыдно за Спартак !
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Nikoo
1625452399
Адель Рами передаёт привет)
Ответить
sobaka120982
1625461406
Вы так и не поняли что эти футболисты искренне переживают за наш клуб? Ведь и Барселона и Ман Сити и многие другие отмечали в своё время трёх летнею годовщину! Р.s. Почему тролят спартак в коментах я не пойму
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Давид59
1625467685
Конечно очень приятно, но странно как то. Как, если бы наши легенды поздравляли новичка испанской или аргентинской примеры.
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