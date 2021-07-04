Агуэро поздравил «Сочи» с днем рождения. Ранее это сделали Хави и Вилья

Не ну так то поздравить может кто уггодно и кого угодно. Тут смотря сколько бабла выделить на рекламу
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поздравил «Сочи» с днем рождения.
«Привет! Я хочу поздравить футбольный клуб «Сочи» с третьей годовщиной. Желаю вам всего наилучшего и новых успехов», – сказал Агуэро.
- «Сочи» сегодня исполнилось три года.
- В предстоящем сезоне клуб выступит в Лиге конференций.
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Напоследок принято оставлять десерт. Поэтому пусть им будет этот пареньГорячий привет из солнечной Южной Америки нам посылает нападающий «Барсы» и сборной Аргентины @aguerosergiokun!Gracias por dedicarnos tiempo, Sergio! Buena suerte! pic.twitter.com/IZFnGyxQVV— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 4, 2021