Агуэро поздравил «Сочи» с днем рождения. Ранее это сделали Хави и Вилья

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поздравил «Сочи» с днем рождения.
«Привет! Я хочу поздравить футбольный клуб «Сочи» с третьей годовщиной. Желаю вам всего наилучшего и новых успехов», – сказал Агуэро.
- «Сочи» сегодня исполнилось три года.
- В предстоящем сезоне клуб выступит в Лиге конференций.
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Источник: твиттер «Сочи»