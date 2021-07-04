Агуэро поздравил «Сочи» с днем рождения. Ранее это сделали Хави и Вилья

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поздравил «Сочи» с днем рождения.

«Привет! Я хочу поздравить футбольный клуб «Сочи» с третьей годовщиной. Желаю вам всего наилучшего и новых успехов», – сказал Агуэро.

«Сочи» сегодня исполнилось три года.

В предстоящем сезоне клуб выступит в Лиге конференций.

«Продолжайте развивать футбол в России». Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения

«Берегите себя, ребята». Хави поздравил «Сочи» с днем рождения