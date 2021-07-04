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    «Берегите себя, ребята». Хави поздравил «Сочи» с днем рождения

    Бывший полузащитник сборной Испании Хави поздравил «Сочи» с днем рождения. Клубу исполняется три года.

    «Привет, ребята. Это Хави. Поздравляю вас с днем рождения, третьей годовщиной с момента основания клуба. Желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, в будущем вы добьетесь новых успехов. Берегите себя, ребята», – сказал Хави.

    • За эти 3 года «Сочи» добрался до еврокубков – в новом сезоне команда выступит в Лиге конференций.
    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.
    • Хави сейчас тренирует катарский «Аль-Садд».

    «Продолжайте развивать футбол в России». Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения

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    Источник: твиттер «Сочи»

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: +467

      Alejandrrro 9 минут назад

      Не Хави он, а Чави. Сами видео прикрепляете, где он называет себя Чави. Вот что за неучи стали распространять в России неверную фамилию...

      0
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      Рейтинг: +48846

      portero 31 минуту назад

      они что его тренером звали? раз знает про Сочи???7

      0
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      Рейтинг: +21125

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Чё-то Томь с 33-х летием никакие Хавы не поздравляют, Тамбов тоже, Луч из Владивостока, Урал... Холодно там, наверное, из-за этого...

      0
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      Рейтинг: -813

      СуперПАВ9 1 час назад

      Где Сочи и где хави

      2
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      Рейтинг: +1113

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Сочи походу рекламу у испанцев решил заказать))

      6
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      Рейтинг: +7103

      Alekxei Z. 2 часа назад

      С какого боку тут Хави ?
      Интересно во сколько это внимание Газпрому обходится.

      5
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      Рейтинг: +21125

      DOCTOR PENALTY > Alekxei Z. 43 минуты назад

      В десяточку!!!

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