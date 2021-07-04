«Берегите себя, ребята». Хави поздравил «Сочи» с днем рождения

Не Хави он, а Чави. Сами видео прикрепляете, где он называет себя Чави. Вот что за неучи стали распространять в России неверную фамилию...
Бывший полузащитник сборной Испании Хави поздравил «Сочи» с днем рождения. Клубу исполняется три года.
«Привет, ребята. Это Хави. Поздравляю вас с днем рождения, третьей годовщиной с момента основания клуба. Желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, в будущем вы добьетесь новых успехов. Берегите себя, ребята», – сказал Хави.
- За эти 3 года «Сочи» добрался до еврокубков – в новом сезоне команда выступит в Лиге конференций.
- Сезон РПЛ стартует 23 июля.
- Хави сейчас тренирует катарский «Аль-Садд».
Теперь слово предоставляется Хави — легенде и капитану «Барселоны», а также многократному призeру в составе сборной Испании!Спасибо и успехов на тренерском поприще, Хави! / Gracias por las amables palabras. ¡Buena suerte en tu carrera de entrenador, Xavi! pic.twitter.com/eYGfSAk5Wc— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 4, 2021
«Продолжайте развивать футбол в России». Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения