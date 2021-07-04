«Берегите себя, ребята». Хави поздравил «Сочи» с днем рождения

Бывший полузащитник сборной Испании Хави поздравил «Сочи» с днем рождения. Клубу исполняется три года.

«Привет, ребята. Это Хави. Поздравляю вас с днем рождения, третьей годовщиной с момента основания клуба. Желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, в будущем вы добьетесь новых успехов. Берегите себя, ребята», – сказал Хави.

За эти 3 года «Сочи» добрался до еврокубков – в новом сезоне команда выступит в Лиге конференций.

Сезон РПЛ стартует 23 июля.

Хави сейчас тренирует катарский «Аль-Садд».

Теперь слово предоставляется Хави — легенде и капитану «Барселоны», а также многократному призeру в составе сборной Испании!Спасибо и успехов на тренерском поприще, Хави! / Gracias por las amables palabras. ¡Buena suerte en tu carrera de entrenador, Xavi! pic.twitter.com/eYGfSAk5Wc — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 4, 2021

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