«Берегите себя, ребята». Хави поздравил «Сочи» с днем рождения

Бывший полузащитник сборной Испании Хави поздравил «Сочи» с днем рождения. Клубу исполняется три года.

«Привет, ребята. Это Хави. Поздравляю вас с днем рождения, третьей годовщиной с момента основания клуба. Желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, в будущем вы добьетесь новых успехов. Берегите себя, ребята», – сказал Хави.

За эти 3 года «Сочи» добрался до еврокубков – в новом сезоне команда выступит в Лиге конференций.

Сезон РПЛ стартует 23 июля.

Хави сейчас тренирует катарский «Аль-Садд».

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«Продолжайте развивать футбол в России». Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения