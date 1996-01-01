Булыкин: «Греки во время матча на Евро-2004 просили не забивать им третий гол. При нем они не вышли бы из группы»

Димон, ты... ГРЕКАМ поверил???!!!)))
Ты такой ... трогательный и простодушный...)))
И, похоже, до сих пор)))
Они тебя просто оттроллили))) А ты ухи-то и развесил!
На самом деле они уже "по всей сетке" турнира наперёд со всеми договорились и всех развели!)))
Забей ты им, хоть десять тогда, они всё равно бы чемпионами стали)))
Не веришь?
Пошевели извилиной и шлюхай сюда:
слышал, что мы уже много лет под санкциями, из за которых, на самом деле, несём сумасшедшие убытки (а что ещё предстоит!)...
А про греков слышал? ОНИ СВОЕМУ ЕВРСОЮЗУ ИЗНУТРИ НАСРАЛИ В СТО РАЗ БОЛЬШЕ НАШЕГО...А "В НАКАЗАНИЕ" ПОЛУЧИЛИ СОТНИ МИЛЛИАРДОВ "ПОДДЕРЖКИ"!)))
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин вспомнил матч против Греции на Евро-2004 (2:1). Греки просили не забивать им третий мяч.
«Когда мы играли с греками, они бегали и говорили: «Не забивайте нам третий». Потому что тогда бы из группы выходили испанцы, а не греки. Испанцы тогда не вышли, а два первых места [нашей группы] были в финале», – сказал Булыкин «Голу».
- Греки в финале Евро-2004 победили Португалию.
- Россия в группе заняла последнее место.
- В 22:00 по Москве сборная России стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии.
Мостовой – о невыходе из группы на Евро-1996: «В сборной было недопонимание, разлад. Игроки кипели, кричали»
Звезды сборной России вспоминают все наши Евро. Греки просили не забивать им третий, а Зырянов затемпературил и больше не видел Адвоката