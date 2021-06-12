Булыкин: «Греки во время матча на Евро-2004 просили не забивать им третий гол. При нем они не вышли бы из группы»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин вспомнил матч против Греции на Евро-2004 (2:1). Греки просили не забивать им третий мяч.

«Когда мы играли с греками, они бегали и говорили: «Не забивайте нам третий». Потому что тогда бы из группы выходили испанцы, а не греки. Испанцы тогда не вышли, а два первых места [нашей группы] были в финале», – сказал Булыкин «Голу».

Греки в финале Евро-2004 победили Португалию.

Россия в группе заняла последнее место.

В 22:00 по Москве сборная России стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии.

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Звезды сборной России вспоминают все наши Евро. Греки просили не забивать им третий, а Зырянов затемпературил и больше не видел Адвоката