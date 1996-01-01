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    Булыкин: «Греки во время матча на Евро-2004 просили не забивать им третий гол. При нем они не вышли бы из группы»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин вспомнил матч против Греции на Евро-2004 (2:1). Греки просили не забивать им третий мяч.

    «Когда мы играли с греками, они бегали и говорили: «Не забивайте нам третий». Потому что тогда бы из группы выходили испанцы, а не греки. Испанцы тогда не вышли, а два первых места [нашей группы] были в финале», – сказал Булыкин «Голу».

    • Греки в финале Евро-2004 победили Португалию.
    • Россия в группе заняла последнее место.
    • В 22:00 по Москве сборная России стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии.

    Мостовой – о невыходе из группы на Евро-1996: «В сборной было недопонимание, разлад. Игроки кипели, кричали»

    Звезды сборной России вспоминают все наши Евро. Греки просили не забивать им третий, а Зырянов затемпературил и больше не видел Адвоката

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Гол»

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4181

      solodealer 26 минут назад

      Димон, ты... ГРЕКАМ поверил???!!!)))
      Ты такой ... трогательный и простодушный...)))
      И, похоже, до сих пор)))
      Они тебя просто оттроллили))) А ты ухи-то и развесил!
      На самом деле они уже "по всей сетке" турнира наперёд со всеми договорились и всех развели!)))
      Забей ты им, хоть десять тогда, они всё равно бы чемпионами стали)))
      Не веришь?
      Пошевели извилиной и шлюхай сюда:
      слышал, что мы уже много лет под санкциями, из за которых, на самом деле, несём сумасшедшие убытки (а что ещё предстоит!)...
      А про греков слышал? ОНИ СВОЕМУ ЕВРСОЮЗУ ИЗНУТРИ НАСРАЛИ В СТО РАЗ БОЛЬШЕ НАШЕГО...А "В НАКАЗАНИЕ" ПОЛУЧИЛИ СОТНИ МИЛЛИАРДОВ "ПОДДЕРЖКИ"!)))

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      Рейтинг: +119

      valiknavashinsky 1 час назад

      Так получается,это был договорняк???А еще свидетели есть???Булыкин,отпишись.Или они тебя лично им третий не забивать???Пропиарился,Дима.Прогиб засчитан.

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      Рейтинг: +41

      ЛВДУЗ 1 час назад

      Можно сейчас что угодно трындеть, чтоб тока тебя не забыли... 17 лет прошло, решил поделиться...

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      Рейтинг: +540

      dimar > ЛВДУЗ 24 минуты назад

      Его гол Швейцарии не забудут и без напоминаний)

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