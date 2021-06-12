Мостовой – о невыходе из группы на Евро-1996: «В сборной было недопонимание, разлад. Игроки кипели, кричали»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил, почему команда не вышла из группы на Евро-1996. В трех матчах россияне набрали одно очко.

«В 94-м – один конфликт [«Письмо четырнадцати»], в 96-м – другой. До двухтысячных была череда склочных историй. Тогда был конфликт из-за экипировки. Многие играли за границей и видели, как это работает там, когда носишь экипировку, с которой у тебя контракт.

Получилось, что многие ребята приехали, у них был персональный контракт. Нам говорили, что нельзя. По-моему, тогда была форма Reebok – ужасная для футбола на то время (смеется). И все началось. Брали не качеством, а количеством. Помню, на базу в Ливерпуле приехал грузовик и выкинул эту форму.

Это не основная причина [невыхода из группы]. Основная причина – на поле. Началось недопонимание, разлад. Футболисты покипели, покричали. Все начинается с мелочей. Кто-то на кого-то закусился, кто-то кого-то не поставил, поэтому был один состав, второй. Тяжело. Время такое. Легко объяснимо, но сегодняшнему поколению не понять.

Сами понимаете, жили в совершенно другой стране, а потом резко молодые уехали и попали в капитализм. Многие к этому были не готовы, особенно – руководители, которые не знали, что это такое.

Было сумасшедшее разочарование: ехали чего-то добиться, но провалились. Причем провалились не по своей вине – не потому что слабые, индивидуально никому не уступали. Первый тайм с немцами должны были выигрывать, с итальянцами играли с преимуществом, чехи чудом отскочили», – сказал Мостовой «Голу».

Главный тренер Олег Романцев рассказывал: футболисты угрожали не выйти на 1-й матч турнира против Италии, если им не увеличат премиальные.

рассказывал: футболисты угрожали не выйти на 1-й матч турнира против Италии, если им не увеличат премиальные. Мостовой играл за сборную с 1990 года.

В 22:00 сборная России стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии.

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