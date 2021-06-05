Черчесов после победы над Болгарией на сутки распустил сборную России по домам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Болгарией (1:0) рассказал о ближайшем распорядке команды. Ей предоставлен выходной длительностью в сутки.

«Сегодня все распущены по домам, завтра соберeмся вечером и будем закрыты – сначала в Новогорске, 10-го после обеда в Питер и до 16-го там, а потом прилетаем в Москву», – сообщил Черчесов.