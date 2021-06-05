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    Черчесов после победы над Болгарией на сутки распустил сборную России по домам

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Болгарией (1:0) рассказал о ближайшем распорядке команды. Ей предоставлен выходной длительностью в сутки.

    «Сегодня все распущены по домам, завтра соберeмся вечером и будем закрыты – сначала в Новогорске, 10-го после обеда в Питер и до 16-го там, а потом прилетаем в Москву», – сообщил Черчесов.

    • 12 июня Россия в 1-м матче Евро-2020 сыграет с Бельгией.
    • В матче с болгарами Россия впервые за 7 матчей сыграла на ноль.
    • Черчесов тренирует команду с 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    05.06.2021 21:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4144

      solodealer 19 часов назад

      надо было просто распустить..

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      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 июня, 14:51

      Щедрый дар тренера.

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      Рейтинг: +27

      Володька Трынкин 5 июня, 22:11

      субботний вечер вне тараканьего стада позволит спокойно обмыть победу над Румынией

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