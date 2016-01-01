Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Il Romanista: Мхитаряна не устроило предложение «Зенита»

    У полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна было предложение от «Зенита», готового купить игрока летом. Однако условия из России футболиста не устроили, и он склоняется к подписанию нового контракта с римлянами.

    Также Мхитаряном интересуется «Монако», но главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет сохранить игрока.

    • Мхитарян просил агента найти новый клуб.
    • Рыночная стоимость Мхитаряна – 20 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Мхитарян провел 33 матча Серии А, забил 12 голов, сделал 10 результативных пасов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Il Romanista

    Газета, посвященная «Роме». Аудитория в твиттере - более 44 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:17
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7346

      житель СПб 40 минут назад

      Жаль! Усилил бы команду...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7058

      САДЫЧОК 1 час назад

      Неоправданно дорогой игрок !По , большому счёту средний игрочёк ! Но , результат в Роме очень приличный !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8577

      Вомбат 1 час назад

      Зенит поверил статье в Газетта делла Спорт, в котором его процитировали. Он сказал, что уйдет в любой клуб, играющий в ЛЧ, причем согласен на некоторое понижение зарплаты -- до 3 млн евро чистыми. В России это 3.5 млн евро грязными -- зарплата для футбольной звезды по нынешним временам скромная. Поэтому Зенит начал с ним переговоры через агента, но он отказался. Видно испугался Дзюбы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20915

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Наверное, повезло больше всё-таки Мхитаряну.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85921
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru