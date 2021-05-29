Il Romanista: Мхитаряна не устроило предложение «Зенита»

У полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна было предложение от «Зенита», готового купить игрока летом. Однако условия из России футболиста не устроили, и он склоняется к подписанию нового контракта с римлянами.

Также Мхитаряном интересуется «Монако», но главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет сохранить игрока.