Il Romanista: Мхитаряна не устроило предложение «Зенита»

У полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна было предложение от «Зенита», готового купить игрока летом. Однако условия из России футболиста не устроили, и он склоняется к подписанию нового контракта с римлянами.
Также Мхитаряном интересуется «Монако», но главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет сохранить игрока.
- Мхитарян просил агента найти новый клуб.
- Рыночная стоимость Мхитаряна – 20 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Мхитарян провел 33 матча Серии А, забил 12 голов, сделал 10 результативных пасов.
Источник: Il Romanista
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