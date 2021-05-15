Il Tempo: Мхитарян попросил Райолу найти ему новый клуб

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян намерен летом сменить команду, пишет Il Tempo.
По информации источника, армянин решил не продлевать контракт с клубом после назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера.
32-летний хавбек уже дал распоряжение своему агенту Мино Райоле подобрать варианты для продолжения карьеры. Требования футболиста – соглашение на два года с зарплатой не менее 5 миллионов евро.
- В текущем сезоне Мхитарян забил 13 голов и сделал 13 ассистов в 44 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: Il Tempo
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