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    Il Tempo: Мхитарян попросил Райолу найти ему новый клуб

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян намерен летом сменить команду, пишет Il Tempo.

    По информации источника, армянин решил не продлевать контракт с клубом после назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера.

    32-летний хавбек уже дал распоряжение своему агенту Мино Райоле подобрать варианты для продолжения карьеры. Требования футболиста – соглашение на два года с зарплатой не менее 5 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Мхитарян забил 13 голов и сделал 13 ассистов в 44 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Il Tempo

    Ежедневная итальянская газета, выходящая в Риме. Аудитория в твиттере -76,9 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 09:44
    Комментарии9
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      Рейтинг: +339

      mama1991 14 секунд назад

      вест хэм, эвертон, итд смело будет играть

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      Рейтинг: +1206

      ruded 1 час назад

      бакланская банда потянет такие требования пенсионного возраста игрока..

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      Рейтинг: +1938

      diadushka 2 часа назад

      Все к чему в последнее время касается Недоособенный превращается в г....но! Пора валить из Ромы, потому что в след.году будет только борьба за выживание.
      10 голов и 10 ассистов в 32 играх, с такой статистикой с руками заберут, главное чтобы не повелся на деньги и во всякие кабинетно-газовые бомжарни не переходил

      0
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      Рейтинг: +1115

      Красногорск_Фан > diadushka 49 минут назад

      Ты чего курил? 2 последних клуба Моуриньо МЮ и Тоттенхем. С МЮ он взял 3 трофея. Чего до него и после в клубе ДОЛГО не удавалось. Тоттенхем он как минимум оставил на том же месте в таблице что и принял. При том что Кейн постоянно выбывал из-за травм и никого не покупали. Если бы он принял клуб на 1 месте и оставил на 16 я бы согласился.

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      Рейтинг: +1938

      diadushka > Красногорск_Фан 22 минуты назад

      какие 3 трофея? Лигу Европы, который МЮ и в этом году может взять, и без моура?! Клуб уровня МЮ может брать ЛЕ при любом тренере и даже без него. Или кубок Англии, который топам АПЛ вообще до одного места..........
      Тоттенхем без него играл в финале ЛЧ и боролся даже за чемпионство, а после моура там болото теперь и выжженая земля.
      Моур уже лет 10 закончился как топ-тренер, остался лишь психопат с завышенным самомнением

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      Рейтинг: +1115

      Красногорск_Фан > diadushka 7 минут назад

      Я тоже об этом думал. Но может его это и не колебет вообще. Прежде всего он хорошо и стабильно зарабатывает денег. Много денег. Может ему и не надо ничего больше. У всех есть период когда хочешь превзойти достижения и когда к этому охладеваешь. Кубок прошу не ругать. Я его собираюсь смотреть сегодня и надеюсь на упорную борьбу ))

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      Рейтинг: +1120

      Benifacto 3 часа назад

      никто не будет платить такой зарик...

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      Рейтинг: +5161

      Добрый Бобер > Benifacto 3 часа назад

      "Зенит"?

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      Рейтинг: +87

      SLADE2020 > Benifacto 2 часа назад

      Вообще-то у него 10+10 в серии А. Плюс Зениту это не в тягость будет.

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