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    Журналист Романо: «Моуринью хочет сохранить Мхитаряна, ему предложат новый контракт»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не хочет ухода полузащитника Генриха Мхитаряна. У армянина истекает в июне контракт.

    «Моуринью хочет сохранить Мхитаряна, несмотря на их проблемы в «Манчестер Юнайтед» несколько лет назад. «Рома» предложит игроку новый контракт. Вскоре армянин примет решение», – написал Фабрицио Романо.

    • Мхитарян попросил агента найти новый клуб.
    • У игрока есть предложение из России.
    • Рыночная стоимость Мхитаряна – 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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    28.05.2021 23:57
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