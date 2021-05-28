Журналист Романо: «Моуринью хочет сохранить Мхитаряна, ему предложат новый контракт»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не хочет ухода полузащитника Генриха Мхитаряна. У армянина истекает в июне контракт.

«Моуринью хочет сохранить Мхитаряна, несмотря на их проблемы в «Манчестер Юнайтед» несколько лет назад. «Рома» предложит игроку новый контракт. Вскоре армянин примет решение», – написал Фабрицио Романо.