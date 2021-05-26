Gazzetta dello Sport: Мхитарян получил щедрое предложение от клуба из России

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может сменить команду в летнее трансферное окно.
По информации La Gazzetta dello Sport, интерес к 32-летнему хавбеку проявляют итальянские клубы и «Монако». Также сообщается о щедром предложении армянину от одного из российских клубов.
- Контракт Мхитаряна с «Ромой» истекает этим летом.
- Армянин отличился в каждом из четырех последних матчей за клуб.
- Всего в текущем сезоне Серии А он забил 13 мячей и сделал 10 ассистов в 34 матчах.
- Рыночная стоимость Мхитаряна – 20 миллионов евро.
Источник: La Gazzetta dello Sport