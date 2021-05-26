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  • Gazzetta dello Sport: Мхитарян получил щедрое предложение от клуба из России

Gazzetta dello Sport: Мхитарян получил щедрое предложение от клуба из России

26 мая 2021, 00:28
39

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может сменить команду в летнее трансферное окно.

По информации La Gazzetta dello Sport, интерес к 32-летнему хавбеку проявляют итальянские клубы и «Монако». Также сообщается о щедром предложении армянину от одного из российских клубов.

  • Контракт Мхитаряна с «Ромой» истекает этим летом.
  • Армянин отличился в каждом из четырех последних матчей за клуб.
  • Всего в текущем сезоне Серии А он забил 13 мячей и сделал 10 ассистов в 34 матчах.
  • Рыночная стоимость Мхитаряна – 20 миллионов евро.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Монако Мхитарян Генрих
Комментарии (39)
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loko-the_best
1621978694
Интересно, что же за клуб из России сделал щедрое предложение? Тамбов, вероятно, или кто там еще из богатых
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sobaka120982
1622004037
Арарат наверное Из России)
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qawzsexdr
1622006919
Классическое подогревание интереса к игроку, от агента. Контракт то нужен поинтереснее.
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JTherry
1622009890
терзают меня смутные подозрения, что это предложение сделал Спартак))
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RJM555
1622010480
Футболист - уже не о чем, да и в лучшие годы был так себе игрочек!!! Думаю это ход агента хоть куда нибудь пристроить сбитого летуна.
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Давид59
1622011334
32 года? Хмм, похоже, что лучшие годы у парня позади.
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spam2009
1622012719
Нормальные игроки в зенит не пойдут, потому что понимают, что это дно. Только ради бабок, но не все в футболе решают бабки(но это не точно)
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Garrincha58
1622018156
его уже и в сборную не берут, какое тогда щедрое????
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Рубинище
1622022138
Снова пенсионеров кто-то набирает. Будет дурака валять за бешеную личку
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diadushka
1622046159
Ни в коем случае, в дно чемп не стоит переходить, годик-два еще побегает на уровне! А за щедрыми предложениями можно через пару лет в Китай поехать
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