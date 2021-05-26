Gazzetta dello Sport: Мхитарян получил щедрое предложение от клуба из России

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может сменить команду в летнее трансферное окно.

По информации La Gazzetta dello Sport, интерес к 32-летнему хавбеку проявляют итальянские клубы и «Монако». Также сообщается о щедром предложении армянину от одного из российских клубов.