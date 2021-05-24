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    Gazzetta dello Sport: Мхитарян получил щедрое предложение от клуба из России

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может сменить команду в летнее трансферное окно.

    По информации La Gazzetta dello Sport, интерес к 32-летнему хавбеку проявляют итальянские клубы и «Монако». Также сообщается о щедром предложении армянину от одного из российских клубов.

    • Контракт Мхитаряна с «Ромой» истекает этим летом.
    • Армянин отличился в каждом из четырех последних матчей за клуб.
    • Всего в текущем сезоне Серии А он забил 13 мячей и сделал 10 ассистов в 34 матчах.
    • Рыночная стоимость Мхитаряна – 20 миллионов евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2697

      FENIX-SL 1 час назад

      понятия не имею от какого...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +889

      loko-the_best 1 час назад

      Интересно, что же за клуб из России сделал щедрое предложение? Тамбов, вероятно, или кто там еще из богатых

      2
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