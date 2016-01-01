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    Романцев – о перспективах «Спартака» в ЛЧ: «Если получится купить Роналду, тогда шансы возрастут»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил перспективы московской команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Здесь многое от жеребьевки зависит. К сожалению, те перепады в игре «Спартака», которые случались с ним на протяжении всего сезона, говорят о том, что с топовыми клубами Испании, Англии, Германии или Италии бороться на равных он пока не готов.

    Правда, может выручить удачно проведенная селекция. К примеру, если получится купить Роналду, то, конечно, тогда шансы в Лиге чемпионов возрастут. Но не забывайте, что право выступать в ней нужно еще завоевать, пройдя отборочные матчи», – сказал Романцев.

    Романцев: «Спартаку» нужен полузащитник, способный вести игру, и усиление флангов обороны»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5816

      playsh 1 час назад

      Романцев,курить что ли начал?Прекрати.

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      Рейтинг: +26498

      VVM1964 > playsh 1 час назад

      А что не так - Роналду нам не помешал бы )))

      1
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      Рейтинг: +8099

      ivany4 1 час назад

      Мысль интересная, и заставляющая задуматься владельцев клуба.))
      Предлагаю РФС ее развить, и поручить клубам первой шестерки купить по 2 игрока-лидера в каждую линию. Дать им всем гражданство и вперед, на ближайший ЧМ.))

      0
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      Рейтинг: +2460

      Дедуктор 2 часа назад

      Это хорошая мысль Романцева посетила. И для Роналду хороший шанс. Выиграть чемпионский титул еще в одной лиге.

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      Рейтинг: +2445

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Скептически поправив на крючке червя..

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      Рейтинг: +27

      Боратти 2 часа назад

      Раскатал губу этот алкоголик!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19273

      slavutiq70 > Боратти 1 час назад

      Ты с ним пил???Ты его видел валяющимся под забором ??? А если нет то закрой рот, мелкий , злобный , серый человек

      9
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      Рейтинг: +89

      SpartakFirst064 > Боратти 1 час назад

      Удивляют такие быдлы как ты , сам то в жизни ноль , но как обосрать уважаемого человека который в жизни добился в 100 раз больше чем он сам , он первый , что зависть ко всему гложет???? Дегенерат тупой,,,,

      7
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      Рейтинг: +8099

      ivany4 > SpartakFirst064 1 час назад

      Чему удивляться, столица бомжей специально создает таких уродцев, что бы на их фоне остальные выглядели более-менее адекватными.

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      Рейтинг: +673

      апоголлл > Боратти 59 минут назад

      нашел бы ты себе бабу,а то все мозги оставшиеся выдрочишь.

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      Рейтинг: +686

      rammax fcsm > Боратти 49 минут назад

      Сошлись на поле две рати...
      С одной стороны русские, с другой стороны поляки..
      Стали меряться, у кого понты круче..
      У одних крылья с перьями, у других зерцала и шишаки будте-надте...
      В итоге вы е бл и в рот боратти....

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