Романцев – о перспективах «Спартака» в ЛЧ: «Если получится купить Роналду, тогда шансы возрастут»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил перспективы московской команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Здесь многое от жеребьевки зависит. К сожалению, те перепады в игре «Спартака», которые случались с ним на протяжении всего сезона, говорят о том, что с топовыми клубами Испании, Англии, Германии или Италии бороться на равных он пока не готов.

Правда, может выручить удачно проведенная селекция. К примеру, если получится купить Роналду, то, конечно, тогда шансы в Лиге чемпионов возрастут. Но не забывайте, что право выступать в ней нужно еще завоевать, пройдя отборочные матчи», – сказал Романцев.

Для попадания в групповой этап ЛЧ, «Спартаку» нужно пройти два отборочных раунда.

Список потенциальных соперников по первому из них – «Монако», «Бенфика», «Галатасарай», «Селтик», «Рапид» и «Мидтьюлланд».

Романцев: «Спартаку» нужен полузащитник, способный вести игру, и усиление флангов обороны»