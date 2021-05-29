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  • Романцев – о перспективах «Спартака» в ЛЧ: «Если получится купить Роналду, тогда шансы возрастут»

Романцев – о перспективах «Спартака» в ЛЧ: «Если получится купить Роналду, тогда шансы возрастут»

29 мая 2021, 15:44
16

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил перспективы московской команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Здесь многое от жеребьевки зависит. К сожалению, те перепады в игре «Спартака», которые случались с ним на протяжении всего сезона, говорят о том, что с топовыми клубами Испании, Англии, Германии или Италии бороться на равных он пока не готов.

Правда, может выручить удачно проведенная селекция. К примеру, если получится купить Роналду, то, конечно, тогда шансы в Лиге чемпионов возрастут. Но не забывайте, что право выступать в ней нужно еще завоевать, пройдя отборочные матчи», – сказал Романцев.

Романцев: «Спартаку» нужен полузащитник, способный вести игру, и усиление флангов обороны»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Роналду Криштиану Романцев Олег
Комментарии (16)
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Алехсбургер.
1622293443
Скептически поправив на крючке червя..
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Дедуктор
1622293945
Это хорошая мысль Романцева посетила. И для Роналду хороший шанс. Выиграть чемпионский титул еще в одной лиге.
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ivany4
1622297301
Мысль интересная, и заставляющая задуматься владельцев клуба.)) Предлагаю РФС ее развить, и поручить клубам первой шестерки купить по 2 игрока-лидера в каждую линию. Дать им всем гражданство и вперед, на ближайший ЧМ.))
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Plyash
1622297358
Романцев,курить что ли начал?Прекрати.
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Toomans
1622309762
Удачи КБ в отборе. Соперники знатные. Первая четверка - так вовсе одни из лучших в Европе. Мне кажется, что пора уже нашим клубам в ЛЧ и ЛЕ грызть асфальт. Ибо это будущее трансферного успеха РПЛ - в известный и крепкий клуб из Восточной Европы потянутся добротные леги, возрастет уровень нашей РПЛ. Пример Шахтера показателен.
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житель СПб
1622318261
Это он постебался так?
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