Романцев: «Спартаку» нужен полузащитник, способный вести игру, и усиление флангов обороны»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал позиции, требующие усиления в московской команде.

«На мой взгляд, на сегодня у «Спартака» очень приличная линия атаки. В остальных звеньях есть позиции, которые требуют усиления.

Полузащите не хватает хавбека, способного вести игру, а обороне нужно усиление на флангах. И было бы неплохо купить на эти места хотя бы по одному качественному исполнителю», – сказал Романцев.