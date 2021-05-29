Романцев: «Спартаку» нужен полузащитник, способный вести игру, и усиление флангов обороны»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал позиции, требующие усиления в московской команде.
«На мой взгляд, на сегодня у «Спартака» очень приличная линия атаки. В остальных звеньях есть позиции, которые требуют усиления.
Полузащите не хватает хавбека, способного вести игру, а обороне нужно усиление на флангах. И было бы неплохо купить на эти места хотя бы по одному качественному исполнителю», – сказал Романцев.
- «Спартак» финишировал на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.
- Команду возглавил португалец Руй Витория.
Источник: «Спорт-Экспресс»