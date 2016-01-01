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    Романцев: «Спартаку» нужен полузащитник, способный вести игру, и усиление флангов обороны»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал позиции, требующие усиления в московской команде.

    «На мой взгляд, на сегодня у «Спартака» очень приличная линия атаки. В остальных звеньях есть позиции, которые требуют усиления.

    Полузащите не хватает хавбека, способного вести игру, а обороне нужно усиление на флангах. И было бы неплохо купить на эти места хотя бы по одному качественному исполнителю», – сказал Романцев.

    • «Спартак» финишировал на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.
    • Команду возглавил португалец Руй Витория.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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