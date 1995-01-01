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    «РБ-Спорт»: Зарема в апреле проводила собеседование с Виторией

    Руй Витория, которого вскоре должны назначить на пост главного тренера «Спартака», уже прилетал в Москву – в апреле. С ним провели собеседование, на котором была и супруга владельца москвичей Леонида Федуна Зарема Салихова.

    На собеседовании Витория, в частности, рассказывал о своей работе в Саудовской Аравии. После этой встречи португальца утвердили как нового тренера «Спартака».

    • Салихова на этой неделе покинула совет директоров «Спартака», не согласившись с кандидатурой Витории.
    • Салихова не пробыла в совете директоров и месяца.
    • Салихова хотела назначить в «Спартак» Симоне Индзаги.

    «Зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-место в Саудовской Аравии?». Зарема объяснила недовольство Виторией

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12296

      Skull_Boy 6 минут назад

      Мне интересно, что за дятел так статьи оформляет, где заголовок яро противоречит тексту и пусть этот клоун прогуглит значение слов - ПРОВОДИЛА и ПРИСУТСТВОВАЛА

      0
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      Рейтинг: +1520

      spam2009 48 минут назад

      Видать не удовлетворил...

      0
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      Рейтинг: +8039

      NewLife 1 час назад

      Журналюга Егоров врет в заголовке. Не "проводила", собеседование, а присутствовала на собеседовании. Проводить собеседования не входит в круг ее обязанностей и полномочий, если только в Спартаке еще не полный бардак.

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      Рейтинг: +7018

      Сильвербой 1 час назад

      По всей видимости она его не прошла!

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