Руй Витория, которого вскоре должны назначить на пост главного тренера «Спартака», уже прилетал в Москву – в апреле. С ним провели собеседование, на котором была и супруга владельца москвичей Леонида Федуна Зарема Салихова.

На собеседовании Витория, в частности, рассказывал о своей работе в Саудовской Аравии. После этой встречи португальца утвердили как нового тренера «Спартака».

Салихова на этой неделе покинула совет директоров «Спартака», не согласившись с кандидатурой Витории.

Салихова не пробыла в совете директоров и месяца.

Салихова хотела назначить в «Спартак» Симоне Индзаги.

«Зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-место в Саудовской Аравии?». Зарема объяснила недовольство Виторией