«РБ-Спорт»: Зарема в апреле проводила собеседование с Виторией

Мне интересно, что за дятел так статьи оформляет, где заголовок яро противоречит тексту и пусть этот клоун прогуглит значение слов - ПРОВОДИЛА и ПРИСУТСТВОВАЛА
Руй Витория, которого вскоре должны назначить на пост главного тренера «Спартака», уже прилетал в Москву – в апреле. С ним провели собеседование, на котором была и супруга владельца москвичей Леонида Федуна Зарема Салихова.
На собеседовании Витория, в частности, рассказывал о своей работе в Саудовской Аравии. После этой встречи португальца утвердили как нового тренера «Спартака».
- Салихова на этой неделе покинула совет директоров «Спартака», не согласившись с кандидатурой Витории.
- Салихова не пробыла в совете директоров и месяца.
- Салихова хотела назначить в «Спартак» Симоне Индзаги.
«Зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-место в Саудовской Аравии?». Зарема объяснила недовольство Виторией