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  • «РБ-Спорт»: Зарема в апреле проводила собеседование с Виторией

«РБ-Спорт»: Зарема в апреле проводила собеседование с Виторией

23 мая 2021, 14:23
10

Руй Витория, которого вскоре должны назначить на пост главного тренера «Спартака», уже прилетал в Москву – в апреле. С ним провели собеседование, на котором была и супруга владельца москвичей Леонида Федуна Зарема Салихова.

На собеседовании Витория, в частности, рассказывал о своей работе в Саудовской Аравии. После этой встречи португальца утвердили как нового тренера «Спартака».

  • Салихова на этой неделе покинула совет директоров «Спартака», не согласившись с кандидатурой Витории.
  • Салихова не пробыла в совете директоров и месяца.
  • Салихова хотела назначить в «Спартак» Симоне Индзаги.

«Зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-место в Саудовской Аравии?». Зарема объяснила недовольство Виторией

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Витория Руй
Комментарии (10)
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Сильвербой
1621773896
По всей видимости она его не прошла!
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NewLife
1621775655
Журналюга Егоров врет в заголовке. Не "проводила", собеседование, а присутствовала на собеседовании. Проводить собеседования не входит в круг ее обязанностей и полномочий, если только в Спартаке еще не полный бардак.
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spam2009
1621777218
Видать не удовлетворил...
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Skull_Boy
1621779775
Мне интересно, что за дятел так статьи оформляет, где заголовок яро противоречит тексту и пусть этот клоун прогуглит значение слов - ПРОВОДИЛА и ПРИСУТСТВОВАЛА
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Shamil79
1621781526
не поверили женской интуиции...джентельмэны не могли уступить даме... локти будут кусать - думает сейчас Зарема
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