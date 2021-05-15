Деспотович: «Слуцкий – самый сильный тренер в моей карьере»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поделился мнением о работе с главным тренером казанской команды Леонидом Слуцким.

– Вы уже неоднократно лестно высказывались о Слуцком с точки зрения личных отношений. А что касается сугубо футбольной работы?

– Могу сказать, что для меня он лучший тренер. И все футболисты это прекрасно понимают.

Я работал с большим количеством специалистов и могу с уверенностью утверждать, что он лучший в России, а может даже и больше. В моей карьере он 100 процентов самый сильный тренер.

«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Деспотович забил 13 голов в 25 матчах текущего розыгрыша чемпионата России.

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