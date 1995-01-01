Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Деспотович: «Слуцкий – самый сильный тренер в моей карьере»

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поделился мнением о работе с главным тренером казанской команды Леонидом Слуцким.

    Вы уже неоднократно лестно высказывались о Слуцком с точки зрения личных отношений. А что касается сугубо футбольной работы?

    – Могу сказать, что для меня он лучший тренер. И все футболисты это прекрасно понимают.

    Я работал с большим количеством специалистов и могу с уверенностью утверждать, что он лучший в России, а может даже и больше. В моей карьере он 100 процентов самый сильный тренер.

    • «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Деспотович забил 13 голов в 25 матчах текущего розыгрыша чемпионата России.

    Деспотович: «Уважаю всех нападающих РПЛ, но лучший – я»

    Деспотович: «Рубин» стал бы чемпионом, если играл бы только на выезде»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт Бизнес Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85597
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru