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    Деспотович: «Рубин» стал бы чемпионом, если играл бы только на выезде»

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович высказался о том, что казанская команда в гостевых матчах играет лучше, чем в домашних.

    «Рубин» – лучшая команда по играм в гостях во всей лиге. Но почему дома так мало очков набрано?

    – Возможно, причина этого – перенапряжение. Все думают, что дома надо во что бы то ни было выиграть, но это только пережимает команду. Не знаю, будем думать и в следующем сезоне выиграем больше домашних игр.

    Но и на выезде выигрывать не легко, скажу, что это вообще то тяжелее. Видел, что набрали 31 очко в гостевых играх. Наверное, стали бы чемпионами, если играли бы только на выезде.

    За счeт чего можно улучшить результат домашних игр команды?

    – Я надеюсь на болельщиков, потому что их приходит очень мало. При этом нужно сказать большое спасибо тем, кто оказывается на стадионе и поддерживает, но могут приходить ещe массовее. Потому что в сравнении с другими командами, которые находятся в верхней части турнирной таблицы это, честно говоря, очень мало.

    • «Рубин» занимает четвертое место в таблице РПЛ.
    • В 30-м туре чемпионата казанцы сыграют дома с «Ротором».

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    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1605

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      НАСЧЁТ БОЛЕЛЬЩИКОВ ТЫ ПРАВ. На такой стадион с командой играющей в симпатичный и комбинационный футбол, а не на прежний автобус на команду идущую в Лигу Конференций ходит мало болельщиков.

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