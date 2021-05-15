Деспотович: «Рубин» стал бы чемпионом, если играл бы только на выезде»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович высказался о том, что казанская команда в гостевых матчах играет лучше, чем в домашних.

– «Рубин» – лучшая команда по играм в гостях во всей лиге. Но почему дома так мало очков набрано?

– Возможно, причина этого – перенапряжение. Все думают, что дома надо во что бы то ни было выиграть, но это только пережимает команду. Не знаю, будем думать и в следующем сезоне выиграем больше домашних игр.

Но и на выезде выигрывать не легко, скажу, что это вообще то тяжелее. Видел, что набрали 31 очко в гостевых играх. Наверное, стали бы чемпионами, если играли бы только на выезде.

– За счeт чего можно улучшить результат домашних игр команды?

– Я надеюсь на болельщиков, потому что их приходит очень мало. При этом нужно сказать большое спасибо тем, кто оказывается на стадионе и поддерживает, но могут приходить ещe массовее. Потому что в сравнении с другими командами, которые находятся в верхней части турнирной таблицы это, честно говоря, очень мало.

«Рубин» занимает четвертое место в таблице РПЛ.

В 30-м туре чемпионата казанцы сыграют дома с «Ротором».

Деспотович: «Уважаю всех нападающих РПЛ, но лучший – я»