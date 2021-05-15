Деспотович: «Уважаю всех нападающих РПЛ, но лучший – я»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович высказался о соперничестве с другими бомбардирами чемпионата России.
– Ваша фраза «Я лучший нападающий в России» – это часть образа? Что насчeт других форвардов, которые забили в сезоне чуть больше мячей?
– Я уважаю всех нападающих РПЛ и уверен, что каждый из тех, кто находится в верху таблицы бомбардиров, верит, что это он лучший.
Повторюсь, что уважаю всех, но и повторюсь в том, что для меня лучший – я. Честно. Эта вера со мной давно.
- Деспотович забил 13 голов в 25 матчах текущего розыгрыша РПЛ.
- Серб идет на пятом месте в списке лучших бомбардиров лиги.
- Его опережают Александр Соболев (14), Джордан Ларссон (15), Артем Дзюба (16) и Сердар Азмун (19).
Источник: «Спорт Бизнес Online»