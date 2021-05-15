Деспотович: «Уважаю всех нападающих РПЛ, но лучший – я»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович высказался о соперничестве с другими бомбардирами чемпионата России.

– Ваша фраза «Я лучший нападающий в России» – это часть образа? Что насчeт других форвардов, которые забили в сезоне чуть больше мячей?

– Я уважаю всех нападающих РПЛ и уверен, что каждый из тех, кто находится в верху таблицы бомбардиров, верит, что это он лучший.

Повторюсь, что уважаю всех, но и повторюсь в том, что для меня лучший – я. Честно. Эта вера со мной давно.