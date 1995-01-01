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    Деспотович: «Уважаю всех нападающих РПЛ, но лучший – я»

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович высказался о соперничестве с другими бомбардирами чемпионата России.

    Ваша фраза «Я лучший нападающий в России» – это часть образа? Что насчeт других форвардов, которые забили в сезоне чуть больше мячей?

    – Я уважаю всех нападающих РПЛ и уверен, что каждый из тех, кто находится в верху таблицы бомбардиров, верит, что это он лучший.

    Повторюсь, что уважаю всех, но и повторюсь в том, что для меня лучший – я. Честно. Эта вера со мной давно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +17571

      vladimir-7 16 минут назад

      Деспотович от скромности не умрет.

      1
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      Рейтинг: +12186

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Скромняга ))

      0
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      Рейтинг: +7850

      NewLife 1 час назад

      "для меня лучший – я" - головка от х.уя

      1
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      Рейтинг: +44648

      MaxRnD 2 часа назад

      Дзюба покусал ?

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