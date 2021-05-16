⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет против «Ахмата», «Локомотив» – против «Урала», «Динамо» и ЦСКА встретятся в дерби

Сегодня, 16 мая, завершается очередной чемпионат России. Все восемь матчей 30-го тура начнутся в 14:00 по Москве.
«Спартаку», чтобы выйти в Лигу чемпионов, достаточно не проиграть в Грозном «Ахмату».
«Локомотиву» для выхода в Лигу чемпионов нужно обыграть «Урал» и надеяться на поражение «Спартака».
«Уфе», чтобы не вылететь, нужно обыгрывать «Арсенал». Уфимцам можно и потерять очки, но в таком случае нужна потеря и от «Ротора» во встрече с «Рубином».
«Сочи» сыграет с «Химками» и в случае победы точно выйдет в еврокубки. Сочинцы могут попасть туда и в случае потери очков, но для этого нужно надеяться на потерю ЦСКА в дерби с «Динамо».
«Ростов» и «Краснодар» идут в нижней половине таблицы и сыграют между собой.
Чемпион «Зенит» сыграет в Саранске против «Тамбова», который досрочно занял последнее место.
Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)
Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург)
Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)
Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар
Тамбов – Зенит (Санкт-Петербург)
Рубин (Казань) – Ротор (Волгоград)