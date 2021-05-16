⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет против «Ахмата», «Локомотив» – против «Урала», «Динамо» и ЦСКА встретятся в дерби

Сегодня, 16 мая, завершается очередной чемпионат России. Все восемь матчей 30-го тура начнутся в 14:00 по Москве.

«Спартаку», чтобы выйти в Лигу чемпионов, достаточно не проиграть в Грозном «Ахмату».

«Локомотиву» для выхода в Лигу чемпионов нужно обыграть «Урал» и надеяться на поражение «Спартака».

«Уфе», чтобы не вылететь, нужно обыгрывать «Арсенал». Уфимцам можно и потерять очки, но в таком случае нужна потеря и от «Ротора» во встрече с «Рубином».

«Сочи» сыграет с «Химками» и в случае победы точно выйдет в еврокубки. Сочинцы могут попасть туда и в случае потери очков, но для этого нужно надеяться на потерю ЦСКА в дерби с «Динамо».

«Ростов» и «Краснодар» идут в нижней половине таблицы и сыграют между собой.

Чемпион «Зенит» сыграет в Саранске против «Тамбова», который досрочно занял последнее место.

Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург)

Уфа – Арсенал (Тула)

Химки – Сочи

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)

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Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

Тамбов – Зенит (Санкт-Петербург)

Рубин (Казань) – Ротор (Волгоград)

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ