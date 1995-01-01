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    ⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет против «Ахмата», «Локомотив» – против «Урала», «Динамо» и ЦСКА встретятся в дерби

    Сегодня, 16 мая, завершается очередной чемпионат России. Все восемь матчей 30-го тура начнутся в 14:00 по Москве.

    «Спартаку», чтобы выйти в Лигу чемпионов, достаточно не проиграть в Грозном «Ахмату».

    «Локомотиву» для выхода в Лигу чемпионов нужно обыграть «Урал» и надеяться на поражение «Спартака».

    «Уфе», чтобы не вылететь, нужно обыгрывать «Арсенал». Уфимцам можно и потерять очки, но в таком случае нужна потеря и от «Ротора» во встрече с «Рубином».

    «Сочи» сыграет с «Химками» и в случае победы точно выйдет в еврокубки. Сочинцы могут попасть туда и в случае потери очков, но для этого нужно надеяться на потерю ЦСКА в дерби с «Динамо».

    «Ростов» и «Краснодар» идут в нижней половине таблицы и сыграют между собой.

    Чемпион «Зенит» сыграет в Саранске против «Тамбова», который досрочно занял последнее место.

    Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

    Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург)

    Уфа – Арсенал (Тула)

    Химки – Сочи

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар

    Тамбов – Зенит (Санкт-Петербург)

    Рубин (Казань) – Ротор (Волгоград)

    Результаты РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1550

      Январь 59 39 минут назад

      Последний тут весьма интересный, Спартаку достаточно ничейку, и серебро в активе, за третье место борьба не шуточная. Любое поражение выбивает команду даже из зоны ЛЕ. Такая же борьба и внизу. На прямой вылет претендуют сразу три команды. Зато в середине турнирной таблице полный штиль, ни Ростову , ни Краснодару ничего не грозит и ничего не светит. Игру можно вообще отменить, расписать 0:0 и не мучать игроков. Зато золото и последнее место известно еще до прошлого тута.

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