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    Семин – о тренерах: «Мы берем иностранцев, у которых нет опыта. Черевченко, Слуцкий, Семак работают лучше»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал клубы РПЛ доверять российским тренерам.

    «Не называя фамилий… Мы берем иностранцев, которые не имеют никакого опыта, а у нас таких ребят своих очень много. Надо давать им команду, доверять и помогать так же.

    Ведь когда мы берем иностранца, мы ему очень сильно помогаем и в прессе. Даже после плохих игр можно разукрасить так, что, оказывается, он был гением, этот тренер. А наших мы не совсем жалуем.

    У нас большая группа ребят: Овчинников, Евсеев… Посмотрите, как наши работают – Черевченко, Слуцкий, Семак. Они работают лучше, чем кто-либо. Давайте им доверять», – сказал Семин.

    • Семин ушел из «Локомотива» в мае 2020 года.
    • Вместо него команду возглавил серб Марко Николич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +691

      ab15488 1 час назад

      У семака пока с опытом тоже не айс, хотя, лично я, хотел бы чтобы он вырос в отличного тренера. Но пока у него не всегда есть план б, да и зенит не выглядит командой способной легко пережить отсутствие пары ключевых игроков. Ещё недавно у зенита были явные проблемы, стоило всего лишь закрыть дзюбу. Слуцкому предстоит летом сложнейшее испытание - выстраивание новой команды, потому как лидеров сто пудов разберут, а рубин вряд ли будет сорить деньгами на трансферном рынке. Поэтому самым перспективным и сбалансированным я вижу черевченко. В любом случае всем троим успехов.

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      Рейтинг: +1895

      prtcs > ab15488 25 минут назад

      У Олича есть?Палыч правильно говорит, надо менять тех, кто не понимает в футболе. Зачем человеку, который просрал газ в нагрузку дали футбол.

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