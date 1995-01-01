Семин – о тренерах: «Мы берем иностранцев, у которых нет опыта. Черевченко, Слуцкий, Семак работают лучше»

У семака пока с опытом тоже не айс, хотя, лично я, хотел бы чтобы он вырос в отличного тренера. Но пока у него не всегда есть план б, да и зенит не выглядит командой способной легко пережить отсутствие пары ключевых игроков. Ещё недавно у зенита были явные проблемы, стоило всего лишь закрыть дзюбу. Слуцкому предстоит летом сложнейшее испытание - выстраивание новой команды, потому как лидеров сто пудов разберут, а рубин вряд ли будет сорить деньгами на трансферном рынке. Поэтому самым перспективным и сбалансированным я вижу черевченко. В любом случае всем троим успехов.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал клубы РПЛ доверять российским тренерам.
«Не называя фамилий… Мы берем иностранцев, которые не имеют никакого опыта, а у нас таких ребят своих очень много. Надо давать им команду, доверять и помогать так же.
Ведь когда мы берем иностранца, мы ему очень сильно помогаем и в прессе. Даже после плохих игр можно разукрасить так, что, оказывается, он был гением, этот тренер. А наших мы не совсем жалуем.
У нас большая группа ребят: Овчинников, Евсеев… Посмотрите, как наши работают – Черевченко, Слуцкий, Семак. Они работают лучше, чем кто-либо. Давайте им доверять», – сказал Семин.
- Семин ушел из «Локомотива» в мае 2020 года.
- Вместо него команду возглавил серб Марко Николич.