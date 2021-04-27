Семин – о тренерах: «Мы берем иностранцев, у которых нет опыта. Черевченко, Слуцкий, Семак работают лучше»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал клубы РПЛ доверять российским тренерам.

«Не называя фамилий… Мы берем иностранцев, которые не имеют никакого опыта, а у нас таких ребят своих очень много. Надо давать им команду, доверять и помогать так же.

Ведь когда мы берем иностранца, мы ему очень сильно помогаем и в прессе. Даже после плохих игр можно разукрасить так, что, оказывается, он был гением, этот тренер. А наших мы не совсем жалуем.

У нас большая группа ребят: Овчинников, Евсеев… Посмотрите, как наши работают – Черевченко, Слуцкий, Семак. Они работают лучше, чем кто-либо. Давайте им доверять», – сказал Семин.