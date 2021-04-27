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  • Семин – о тренерах: «Мы берем иностранцев, у которых нет опыта. Черевченко, Слуцкий, Семак работают лучше»

Семин – о тренерах: «Мы берем иностранцев, у которых нет опыта. Черевченко, Слуцкий, Семак работают лучше»

27 апреля 2021, 10:36
5

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал клубы РПЛ доверять российским тренерам.

«Не называя фамилий… Мы берем иностранцев, которые не имеют никакого опыта, а у нас таких ребят своих очень много. Надо давать им команду, доверять и помогать так же.

Ведь когда мы берем иностранца, мы ему очень сильно помогаем и в прессе. Даже после плохих игр можно разукрасить так, что, оказывается, он был гением, этот тренер. А наших мы не совсем жалуем.

У нас большая группа ребят: Овчинников, Евсеев… Посмотрите, как наши работают – Черевченко, Слуцкий, Семак. Они работают лучше, чем кто-либо. Давайте им доверять», – сказал Семин.

  • Семин ушел из «Локомотива» в мае 2020 года.
  • Вместо него команду возглавил серб Марко Николич.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Семин Юрий Семак Сергей Черевченко Игорь
Комментарии (5)
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ab15488
1619510924
У семака пока с опытом тоже не айс, хотя, лично я, хотел бы чтобы он вырос в отличного тренера. Но пока у него не всегда есть план б, да и зенит не выглядит командой способной легко пережить отсутствие пары ключевых игроков. Ещё недавно у зенита были явные проблемы, стоило всего лишь закрыть дзюбу. Слуцкому предстоит летом сложнейшее испытание - выстраивание новой команды, потому как лидеров сто пудов разберут, а рубин вряд ли будет сорить деньгами на трансферном рынке. Поэтому самым перспективным и сбалансированным я вижу черевченко. В любом случае всем троим успехов.
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raritet
1619526390
На мой , возможно консервативный , взгляд, лучше уж тренер с не очень большим опытом и свой, чем менеджеры , знающие футбол теоретически . Со временем тренер , бывший футболист наберется и теории и практики, а вот менеджер никогда не станет футболистом и до конца не поймет , что это такое.
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isakkobelini
1619530392
просто Дед решил напомнить о себе, а то забывать стали. У Николича отличный результат, футбол не обманешь Юрий Павлович.
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Hektor 84
1620035317
А болелы призывают российских тренеров больше доверять молодым талантливым ребятам, которым часто доверяют приезжие тренеры.
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