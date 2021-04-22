Кукуян рассудит «Спартак» и ЦСКА, Казарцев обслужит матч «Рубин» – «Краснодар»

Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи 27-го тура РПЛ.
«Урал» – «Ахмат»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Антон Козбев; инспектор – Геннадий Куличенков.
«Зенит» – «Ротор»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Николай Волошин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Алексей Тюмин.
«Динамо» – «Химки»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Денис Березнов, Кирилл Большаков; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Гаряфий Жафяров.
«Тамбов» – «Локомотив»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Владимир Овчинников.
«Уфа» – «Сочи»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артем Любимов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.
«Спартак» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Владимир Москалев; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Колобаев.
«Ростов» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Владислав Назаров; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR -Виталий Мешков; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Рубин» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Роман Усачев, Рашид Абусуев; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.