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    Кукуян рассудит «Спартак» и ЦСКА, Казарцев обслужит матч «Рубин» – «Краснодар»

    Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи 27-го тура РПЛ.

    «Урал»«Ахмат»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Антон Козбев; инспектор – Геннадий Куличенков.

    «Зенит»«Ротор»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Николай Волошин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Динамо»«Химки»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Денис Березнов, Кирилл Большаков; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Гаряфий Жафяров.

    «Тамбов»«Локомотив»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Владимир Овчинников.

    «Уфа»«Сочи»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артем Любимов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.

    «Спартак»ЦСКА: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Владимир Москалев; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Колобаев.

    «Ростов»«Арсенал»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Владислав Назаров; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR -Виталий Мешков; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Рубин»«Краснодар»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Роман Усачев, Рашид Абусуев; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии9
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      Рейтинг: +20016

      bset 27 минут назад

      Федун: "Ку-ку, б**, нам нужно второе место и вертолет, иначе мы снимимся с этого чемпионата!"

      0
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      Рейтинг: +97

      Forvard47 34 минуты назад

      ну за что это музарцева б*я опять проделки москвы?

      0
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      Рейтинг: +23736

      пьяныйхоровод 42 минуты назад

      Подсуетились , подсунули "мешка" на матч с Волгоградом . Этот всё сделает чтобы Зенит очки не набрал .

      0
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      Рейтинг: +82

      9зверь9 51 минуту назад

      Ку - ку)))

      0
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      Рейтинг: +13081

      JTherry 1 час назад

      на матче Рубин-Краснодар ожидается очередной скандал... весь вечер Казарцев на арене) запасаемся пивком...

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      Рейтинг: +17093

      vladimir-7 1 час назад

      У спартака претензий к судье не будет.

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      Рейтинг: +23736

      пьяныйхоровод > vladimir-7 52 минуты назад

      Всё от итогового счёта зависит .

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      Рейтинг: +17093

      vladimir-7 > пьяныйхоровод 38 минут назад

      Вот поэтому и не будет.

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      Рейтинг: +23736

      пьяныйхоровод > vladimir-7 34 минуты назад

      А вы пессимист батенька .

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