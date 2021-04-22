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  • Кукуян рассудит «Спартак» и ЦСКА, Казарцев обслужит матч «Рубин» – «Краснодар»

Кукуян рассудит «Спартак» и ЦСКА, Казарцев обслужит матч «Рубин» – «Краснодар»

22 апреля 2021, 12:38
14

Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи 27-го тура РПЛ.

«Урал»«Ахмат»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Антон Козбев; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Зенит»«Ротор»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Николай Волошин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Динамо»«Химки»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Денис Березнов, Кирилл Большаков; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Тамбов»«Локомотив»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Владимир Овчинников.

«Уфа»«Сочи»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артем Любимов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.

«Спартак»ЦСКА: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Владимир Москалев; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Колобаев.

«Ростов»«Арсенал»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Владислав Назаров; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR -Виталий Мешков; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Рубин»«Краснодар»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Роман Усачев, Рашид Абусуев; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак Рубин Динамо ЦСКА Химки Сочи Краснодар Ахмат Урал Ростов Уфа Ротор Арсенал Тамбов Безбородов Владислав Мешков Виталий Шадыханов Павел Казарцев Василий Кукуляк Евгений Сиденков Иван Панин Игорь Кукуян Павел
Комментарии (14)
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vladimir-7
1619084952
У спартака претензий к судье не будет.
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JTherry
1619085544
на матче Рубин-Краснодар ожидается очередной скандал... весь вечер Казарцев на арене) запасаемся пивком...
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9зверь9
1619087380
Ку - ку)))
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portero
1619097135
Лишь бы без сильных косяков и командам играть не зацикливаясь на мелких ошибках судей...
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vladimir-7
1619102092
А почему бы на игру спартак-ЦСКА не поставить бригаду судей С. Карасева.
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ySS
1619106602
Безразлично кто будет судить дерби неудачников. Победа несколько и ненадолго подсластит общее впечатление от сезона. ЦСКА в последнем матче выглядел неплохо, у нас времени больше на подготовку или отдых)
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Горкин Блеванов
1619109567
Ещё одно пожизненное отстранение, ну как то же нужно им догонять Зенит ...
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zigbert
1619164768
Лишь бы не делали грубых ошибок,повлиявших на исход матчей. Ведь у вас сейчас хороший помощник -ВАР.
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paracetamol
1619178020
Ку-ку-ляка опять поставили? А ведь должны были выгнать до конца сезона!
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