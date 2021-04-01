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  • Олег Иванов: «Дзюба доказал, что его позиции в сборной незыблемы. Надеюсь, хейтеры надолго захлопнут рты»

Олег Иванов: «Дзюба доказал, что его позиции в сборной незыблемы. Надеюсь, хейтеры надолго захлопнут рты»

1 апреля 2021, 16:55
28

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов прокомментировал игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в последних матчах за сборную России.

«В атаке на данный момент незыблемы позиции Дзюбы. Если же Черчесов в каком-то матче решит сыграть в два нападающих, напарником Артема может стать не только Соболев, но и Смолов, который потихоньку набирает форму после травмы. Весной за «Локомотив» уже два мяча забил, хотя выходил на 20-25 минут.

Думаю, к чемпионату Европы Федя вернется в сборную. Такими форвардами не разбрасываются. Он постоянно нацелен на ворота, обладает хорошей скоростью. В сборной его будут использовать на острие, а Дзюбу – в оттяжке.

Артема в последнее время много критиковали. Но сейчас он на поле всe доказал. С Мальтой – гол+пас, со Словенией – дубль...

Где-то вычитал, что по итогам этих трех матчей Дзюба лидирует по количеству выигранных верховых единоборств. Не в нашей команде – среди всех европейских сборных! Надеюсь, теперь его хейтеры надолго захлопнут рты», – цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

  • В среднем за матч в отборе ЧМ-2022 Дзюба набирает больше очка по системе «гол+пас».
  • Дзюба отличился 29 раз в 49 играх за национальную команду.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Иванов Олег
Комментарии (28)
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Hektor 84
1617285861
Кому доказал? И чем ? Гол Мальте забил, как я мог забыть? А и два таким же карликам Словении. Достижение однако))) Посмотрим на его достижения в играх с Хорватией)))
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Боцман59rus
1617285961
Удобная практика и позиция, вся объективная критика вешается на хейтеров- неадекватов, срущих в сетях. Мой совет этому мудаку- раскрыть глаза и закрыть рот.
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Hektor 84
1617286121
Иванов соревнуется с Любой в слабоумии? Ну ладно дрочер, но какой там Смолов ценный кадр? Такими типа не разбрасываются, нацелен на ворота и высокая скорость у него. Сколько он забил в этом и прошлом сезоне этот чудик- пешеход с прицелом?
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Axe111
1617286310
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ он вообще понял что ляпнул
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владимир миронов
1617287819
Великая сила внушение: один внушил себе, что он великий игрок, другой,что он великий тренер, только оба непризнанные.
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NewLife
1617287867
Такую пургу ты можешь только желтой помойке С-Э гнать. Другие примут тебя за идиота, который Словению от Словакии не отличает.
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Skull_Boy
1617288172
Ага и гол ВЕЛИКОЙ Мальте мы никогда не забудем, и это уже практика наверно, что спортсмены тупые люди
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Garrincha58
1617288935
давайте и дальше нахваливать этого деревянного напа и мы будем ещё дальше падать и падать в рейтинге хотя не он важен важны результаты и игра и ещё подымите им всем зарплаты и они вообще перестанут ходить по полю а просто стоя пасовать друг другу тоже самое касается и молодёжки им сейчас всё пофиг у них почти у всех миллионные контракты в своих клубах и им тоже пофиг рвать жилы на молодёжном форуме им тоже не забудьте поднять контракты а журналюгам ещё больше петь им диффирамбы и нахваливать какие они крутые и какое у них большое будущее а мы все видим какое светлое настоящее у Кокорина или Миранчука да и Головин особо не старается играя за сборную Вся проблема нашего футбола в высоких гонорарах наших игрочишек почему датчане или сербы или хорваты стремятся изо всех сил перейти в сильные чемпионаты и только наши в тепличных условиях никуда не рвутся а зачем здесь всё тепло сытно здесь они звёзды правда местного розлива но звёзды а придя в Аталанту тот же Миранчук никто и звать его никак и всё нет его и не скоро будет а мы тут устраиваем какие то лимиты раздаём всем кто хочет русские паспорта а есть ли толк оказывается толк только в том чтобы подороже их продать Зениту или Спартаку или кто сможет их купить в РПЛ пора бы перестать этим заниматься но всё это многим не выгодно и только Президент может всё это разрулить но ему сейчас не до футбола ЧМ-18 прошёл и всё опять отдано на самотёк
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ivany4
1617289513
Складывается впечатление, что чем меньше игровых достижений у футболистов, тем больше у них возможностей поупражняться в словоблудии. А порой и в слабоумии.))
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yarik1_78
1617294572
Дрочуба лучший,не кто и не спорит!
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