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    Олег Иванов: «Дзюба доказал, что его позиции в сборной незыблемы. Надеюсь, хейтеры надолго захлопнут рты»

    Полузащитник «Уфы» Олег Иванов прокомментировал игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в последних матчах за сборную России.

    «В атаке на данный момент незыблемы позиции Дзюбы. Если же Черчесов в каком-то матче решит сыграть в два нападающих, напарником Артема может стать не только Соболев, но и Смолов, который потихоньку набирает форму после травмы. Весной за «Локомотив» уже два мяча забил, хотя выходил на 20-25 минут.

    Думаю, к чемпионату Европы Федя вернется в сборную. Такими форвардами не разбрасываются. Он постоянно нацелен на ворота, обладает хорошей скоростью. В сборной его будут использовать на острие, а Дзюбу – в оттяжке.

    Артема в последнее время много критиковали. Но сейчас он на поле всe доказал. С Мальтой – гол+пас, со Словенией – дубль...

    Где-то вычитал, что по итогам этих трех матчей Дзюба лидирует по количеству выигранных верховых единоборств. Не в нашей команде – среди всех европейских сборных! Надеюсь, теперь его хейтеры надолго захлопнут рты», – цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

    • В среднем за матч в отборе ЧМ-2022 Дзюба набирает больше очка по системе «гол+пас».
    • Дзюба отличился 29 раз в 49 играх за национальную команду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии22
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      Рейтинг: +6600

      Alekxei Z. 3 минуты назад

      Господин Иванов , а вам не кажется что сборная по футболу стала вотчиной Черчесова и Дзюбы.
      У нас в стране есть "нулевой" , который всех конкурентов убирает и вот в сборной такие же порядки. Цель сборной чтобы Дзюба Кержакова обогнал , всё под это заточено. Если график через два на третий игра , то дайте ближнему резерву хоть с Мальтой сыграть, поберегите основу.
      Не фига.Тренер боится, да и кому тогда Дзюба забивать будет и маме приветы посылать.
      Почему-то кажется, что в сборной нет коллектива, всё решает дуэт Чер-Дзю. Мне кажется и ребята не дружат между собой, так по клубам кучкуются. Как говорится , глаза в сборной не горят , все выполняют работу. ИМХО

      0
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      Рейтинг: +271

      Strig 16 минут назад

      Ой ли... шалишь, парниша! Всё у в футболе полное днище...

      0
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      Рейтинг: +14774

      alarm 26 минут назад

      завизжали хряки в комментах, ахах!

      -2
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      Рейтинг: +467

      SuperNils 34 минуты назад

      Он в очередной раз доказал, что способен на корявые голы только против Мальт и Словений. Но как только соперник чуток посильнее - и СРАЗУ же он НОЛЬ. Вот, собственно, и всё.

      4
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      Рейтинг: +3876

      solodealer 39 минут назад

      Олежка, ты так и не понял, в чём проблема...
      Позиции Зюбы в сборной незыблемы. Но это не столько достижение Артемия, сколько приговор сборной!))
      Если уровень страны определяется "по Зюбе", то это жопа и надолго...Однорукий бандит звездит лишь против словений... Мы уже не раз видели, во что превращают Зюбу оппоненты из клубов и сборных приличных стран... Игры Зенита в еврокубках и сборной на ЧМ вспоминать больно... Там по приказу газмясов никто не ложится.

      4
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      Рейтинг: +5650

      nik55 45 минут назад

      не думал что мой однофамилец может быть таким тупым----лидирует по количеству выигранных верховых единоборств. Не в нашей команде – среди всех европейских сборных и почему он тогда не в Европе играет ?

      2
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      Рейтинг: +7536

      ivany4 59 минут назад

      Складывается впечатление, что чем меньше игровых достижений у футболистов, тем больше у них возможностей поупражняться в словоблудии. А порой и в слабоумии.))

      4
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      Рейтинг: +3876

      solodealer > ivany4 47 минут назад

      в точку!)+

      0
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      Рейтинг: +84

      Cheappy 1 час назад

      Пусть в Хорватии докажет))

      1
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      Рейтинг: +1334

      anjaneri 1 час назад

      это да, - Дзюбби стал матерым, но надо двигаться дальше, ему есть еще куда развиваться.

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      Рейтинг: +12400

      Garrincha58 1 час назад

      давайте и дальше нахваливать этого деревянного напа и мы будем ещё дальше падать и падать в рейтинге хотя не он важен важны результаты и игра и ещё подымите им всем зарплаты и они вообще перестанут ходить по полю а просто стоя пасовать друг другу тоже самое касается и молодёжки им сейчас всё пофиг у них почти у всех миллионные контракты в своих клубах и им тоже пофиг рвать жилы на молодёжном форуме им тоже не забудьте поднять контракты а журналюгам ещё больше петь им диффирамбы и нахваливать какие они крутые и какое у них большое будущее а мы все видим какое светлое настоящее у Кокорина или Миранчука да и Головин особо не старается играя за сборную Вся проблема нашего футбола в высоких гонорарах наших игрочишек почему датчане или сербы или хорваты стремятся изо всех сил перейти в сильные чемпионаты и только наши в тепличных условиях никуда не рвутся а зачем здесь всё тепло сытно здесь они звёзды правда местного розлива но звёзды а придя в Аталанту тот же Миранчук никто и звать его никак и всё нет его и не скоро будет а мы тут устраиваем какие то лимиты раздаём всем кто хочет русские паспорта а есть ли толк оказывается толк только в том чтобы подороже их продать Зениту или Спартаку или кто сможет их купить в РПЛ пора бы перестать этим заниматься но всё это многим не выгодно и только Президент может всё это разрулить но ему сейчас не до футбола ЧМ-18 прошёл и всё опять отдано на самотёк

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      Рейтинг: +467

      SuperNils > Garrincha58 36 минут назад

      Запятые? Не, не слышал.

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