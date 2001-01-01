Олег Иванов: «Дзюба доказал, что его позиции в сборной незыблемы. Надеюсь, хейтеры надолго захлопнут рты»

Господин Иванов , а вам не кажется что сборная по футболу стала вотчиной Черчесова и Дзюбы.
У нас в стране есть "нулевой" , который всех конкурентов убирает и вот в сборной такие же порядки. Цель сборной чтобы Дзюба Кержакова обогнал , всё под это заточено. Если график через два на третий игра , то дайте ближнему резерву хоть с Мальтой сыграть, поберегите основу.
Не фига.Тренер боится, да и кому тогда Дзюба забивать будет и маме приветы посылать.
Почему-то кажется, что в сборной нет коллектива, всё решает дуэт Чер-Дзю. Мне кажется и ребята не дружат между собой, так по клубам кучкуются. Как говорится , глаза в сборной не горят , все выполняют работу. ИМХО
Полузащитник «Уфы» Олег Иванов прокомментировал игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в последних матчах за сборную России.
«В атаке на данный момент незыблемы позиции Дзюбы. Если же Черчесов в каком-то матче решит сыграть в два нападающих, напарником Артема может стать не только Соболев, но и Смолов, который потихоньку набирает форму после травмы. Весной за «Локомотив» уже два мяча забил, хотя выходил на 20-25 минут.
Думаю, к чемпионату Европы Федя вернется в сборную. Такими форвардами не разбрасываются. Он постоянно нацелен на ворота, обладает хорошей скоростью. В сборной его будут использовать на острие, а Дзюбу – в оттяжке.
Артема в последнее время много критиковали. Но сейчас он на поле всe доказал. С Мальтой – гол+пас, со Словенией – дубль...
Где-то вычитал, что по итогам этих трех матчей Дзюба лидирует по количеству выигранных верховых единоборств. Не в нашей команде – среди всех европейских сборных! Надеюсь, теперь его хейтеры надолго захлопнут рты», – цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».
- В среднем за матч в отборе ЧМ-2022 Дзюба набирает больше очка по системе «гол+пас».
- Дзюба отличился 29 раз в 49 играх за национальную команду.