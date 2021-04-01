Олег Иванов: «Дзюба доказал, что его позиции в сборной незыблемы. Надеюсь, хейтеры надолго захлопнут рты»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов прокомментировал игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в последних матчах за сборную России.

«В атаке на данный момент незыблемы позиции Дзюбы. Если же Черчесов в каком-то матче решит сыграть в два нападающих, напарником Артема может стать не только Соболев, но и Смолов, который потихоньку набирает форму после травмы. Весной за «Локомотив» уже два мяча забил, хотя выходил на 20-25 минут.

Думаю, к чемпионату Европы Федя вернется в сборную. Такими форвардами не разбрасываются. Он постоянно нацелен на ворота, обладает хорошей скоростью. В сборной его будут использовать на острие, а Дзюбу – в оттяжке.

Артема в последнее время много критиковали. Но сейчас он на поле всe доказал. С Мальтой – гол+пас, со Словенией – дубль...

Где-то вычитал, что по итогам этих трех матчей Дзюба лидирует по количеству выигранных верховых единоборств. Не в нашей команде – среди всех европейских сборных! Надеюсь, теперь его хейтеры надолго захлопнут рты», – цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».