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    Перишич: «Сборная Хорватии на старте отбора ЧМ-2022 показала не лучший свой уровень»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич подвел итог первых трех матчей отборочного цикла ЧМ-2022. По мнению игрока «Интера», у хорватов не все в порядке.

    «В первых трех матчах было сложно. Чего-то не хватает. Мы знаем, что не показали лучший свой уровень в этих встречах», – считает Перишич.

    • Хорватия лидирует в группе, опережая Россию по дополнительным показателям.
    • В следующем матче отбора ЧМ-2022 хорваты сыграют как раз с Россией (1 сентября).
    • Хорваты доходили до финала чемпионата мира-2018.

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    Источник: УЕФА

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