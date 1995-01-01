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    Далич: «Хорватия в отборочной группе ЧМ-2022 финиширует первой»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий после отборочного матча ЧМ-2022 против Мальты (3:0). Хорваты в первых трех встречах турнира пропустили один мяч.

    «Три матча за семь дней – это для всех нелегко. Мы финишируем в отборочной группе первыми и поедем на ЧМ-2022.

    Во втором тайме матча с Мальтой мне пришлось задействовать тех футболистов, которых я не планировал. Я знаю, что наша игра сейчас не на том уровне, на котором я хочу, но, поверьте, все будет хорошо», – убежден Далич.

    • Хорватия лидирует в группе, опережая Россию по дополнительным показателям.
    • В следующем матче отбора ЧМ-2022 хорваты сыграют как раз с Россией (1 сентября).
    • С Даличем хорваты доходили до финала чемпионата мира-2018.

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    Источник: УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2587

      Fusballer 1 час назад

      Стас с друзьями возразит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +72

      чиф > Fusballer 1 час назад

      а толку-то, вчерась было видно. не футбол а г..но

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