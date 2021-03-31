Далич: «Хорватия в отборочной группе ЧМ-2022 финиширует первой»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий после отборочного матча ЧМ-2022 против Мальты (3:0). Хорваты в первых трех встречах турнира пропустили один мяч.

«Три матча за семь дней – это для всех нелегко. Мы финишируем в отборочной группе первыми и поедем на ЧМ-2022.

Во втором тайме матча с Мальтой мне пришлось задействовать тех футболистов, которых я не планировал. Я знаю, что наша игра сейчас не на том уровне, на котором я хочу, но, поверьте, все будет хорошо», – убежден Далич.