Отбор ЧМ-2022. Португалия обыграла Люксембург, Хорватия разгромила Мальту и сравнялась с Россией

Португалия победила Люксембург (3:1) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Нападающий португальцев Криштиану Роналду забил 103-й мяч за национальную команду и прервал четырехматчевую безголевую серию в сборной.

Сборная Хорватии разгромила Мальту (3:0) и вышла на первое место в группе H, сравнявшись с Россией.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа А

Люксембург – Португалия – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Родригес, 30; 1:1 – Жота, 45+2; 1:2 – Палинья, 80.

Группа H

Хорватия – Мальта – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Перишич, 62; 2:0 – Модрич (с пенальти), 76; 3:0 – Брекало, 90.

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