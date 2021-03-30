Отбор ЧМ-2022. Португалия обыграла Люксембург, Хорватия разгромила Мальту и сравнялась с Россией

Португалия победила Люксембург (3:1) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Нападающий португальцев Криштиану Роналду забил 103-й мяч за национальную команду и прервал четырехматчевую безголевую серию в сборной.
Сборная Хорватии разгромила Мальту (3:0) и вышла на первое место в группе H, сравнявшись с Россией.
Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа А
Люксембург – Португалия – 1:3 (1:1)
Голы: 1:0 – Родригес, 30; 1:1 – Жота, 45+2; 1:2 – Палинья, 80.
Группа H
Голы: 1:0 – Перишич, 62; 2:0 – Модрич (с пенальти), 76; 3:0 – Брекало, 90.
Источник: Бомбардир.ру