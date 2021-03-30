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    Роналду забил 103-й мяч за Португалию, прервав четырехматчевую безголевую серию в сборной

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Люксембургом (3:1, второй тайм).

    Форвард «Ювентуса» прервал серию из четырех матче без голов за сборную. Роналду забил 103-й мяч за национальную команду – больше на уровне сборных забил только экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи (109).

    • До этого в последний раз Роналду делал результативное действие за сборную 11 ноября 2020 года в матче с Андоррой (7:0).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.03.2021 23:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +729

      Красногорск_Фан 59 минут назад

      Присоединяюсь! Не наконец забил, а наконец засчитали. В любом случае - молодец, легенда!

      0
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      Рейтинг: +6068

      житель СПб 1 час назад

      Наконец засчитали!

      2
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