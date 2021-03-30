Роналду забил 103-й мяч за Португалию, прервав четырехматчевую безголевую серию в сборной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Люксембургом (3:1, второй тайм).

Форвард «Ювентуса» прервал серию из четырех матче без голов за сборную. Роналду забил 103-й мяч за национальную команду – больше на уровне сборных забил только экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи (109).