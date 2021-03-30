Роналду забил 103-й мяч за Португалию, прервав четырехматчевую безголевую серию в сборной

Присоединяюсь! Не наконец забил, а наконец засчитали. В любом случае - молодец, легенда!
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Люксембургом (3:1, второй тайм).
Форвард «Ювентуса» прервал серию из четырех матче без голов за сборную. Роналду забил 103-й мяч за национальную команду – больше на уровне сборных забил только экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи (109).
- До этого в последний раз Роналду делал результативное действие за сборную 11 ноября 2020 года в матче с Андоррой (7:0).