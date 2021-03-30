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  • Отбор ЧМ-2022. Кипр победил Словению, Сербия обыграла Азербайджан благодаря дублю Митровича

Отбор ЧМ-2022. Кипр победил Словению, Сербия обыграла Азербайджан благодаря дублю Митровича

30 марта 2021, 20:53
14

Сербия победила Азербайджан (2:1) на выезде в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 и вышла на первое место в группе А. Дубль оформил нападающий Александр Митрович.

Кипр обыграл Словению с минимальным счетом (1:0) и поднялся на второе место в группе H. Россия – первая.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа А

Азербайджан – Сербия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Митрович, 16; 1:1 – Махмудов (с пенальти), 59; 1:2 – Митрович, 81.

Группа H

Кипр – Словения – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Питтас, 42.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кипр Словения Сербия Азербайджан
Комментарии (14)
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slavа0508
1617127047
Вот тебе и Кипр с Мальтой,,,,,,
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Pangolin
1617127163
Как там тренер Словенцев говорил..."Да мы победим Россию" - вот она, возвраточка от судьбы - надеюсь в отставку подаст.
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Красногорск_Фан
1617127192
Счет в пользу России. Киприоты молодцы. Но и России с ними легко не будет! Надо брать сегодня 3 очка , в этом случае старт будет хорошим. А остальным спасибо за смотрибельные матчи и неожиданные результаты
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aubergine
1617127419
Что вообще происходит в футбольном мире в целом, и в нашей группе в частности? Осталось только мальтийцам в гостях хорватов обыграть :)
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Вомбат
1617127442
Ужасно некомпетентные у нас спортивные журналисты. Как сегодня Трошечкин вопил! Сенсация! Какая сенсация, если один футбольный карлик (92 место в рейтинге ФИФА) обыграл другого (69 место)? Сенсация -- это было поражения Хорватии в первой игре.Даже ничья в игре Словакия -Мальта на сенсацию не тянет. Если наша команда сегодня обыграет Словакию, это тоже не будет сенсацией, а будет возвращением к уровню 2019 года, когда наши таких соперников обыгрывали всякий раз.
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Cules2013
1617129979
интрига закручивается с первых матчей. ну окей)
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житель СПб
1617135196
Похоже, что именно Кипр становится нашим основным конкурентом - за второе место...
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Боцман59rus
1617135700
Оздоев, Семёнов, Кудряшов - картина маслом. Гори в аду шашлычник
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zigbert
1617204237
Все силы Словения видимо израсходовала на победную игру с Хорватией.
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