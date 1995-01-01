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    Отбор ЧМ-2022. Кипр победил Словению, Сербия обыграла Азербайджан благодаря дублю Митровича

    Сербия победила Азербайджан (2:1) на выезде в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 и вышла на первое место в группе А. Дубль оформил нападающий Александр Митрович.

    Кипр обыграл Словению с минимальным счетом (1:0) и поднялся на второе место в группе H. Россия – первая.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа А

    Азербайджан – Сербия – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Митрович, 16; 1:1 – Махмудов (с пенальти), 59; 1:2 – Митрович, 81.

    Группа H

    Кипр – Словения – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Питтас, 42.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии10
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      Рейтинг: +11560

      Cules2013 3 минуты назад

      интрига закручивается с первых матчей. ну окей)

      0
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      Рейтинг: +7962

      Вомбат 46 минут назад

      Ужасно некомпетентные у нас спортивные журналисты. Как сегодня Трошечкин вопил! Сенсация! Какая сенсация, если один футбольный карлик (92 место в рейтинге ФИФА) обыграл другого (69 место)? Сенсация -- это было поражения Хорватии в первой игре.Даже ничья в игре Словакия -Мальта на сенсацию не тянет. Если наша команда сегодня обыграет Словакию, это тоже не будет сенсацией, а будет возвращением к уровню 2019 года, когда наши таких соперников обыгрывали всякий раз.

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      Рейтинг: +973

      serglider > Вомбат 26 минут назад

      Тут еще вопрос как Мальта обыграла Словению! Мальтийцы высоко прессинговали словенцев, навязывали им борьбу, шли в обыгрыш... Я думал, что они сядут в "автобус" в конце матча и будут как наши со словаками удерживать счет! Ничего подобного! Перевели игру на половину соперника и едва не забили второй гол))) Нашим повезло, что играли с ними первыми! Мальтийцы ощутимо прибавляют от матча к матчу.

      2
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      Рейтинг: +2712

      _Marqella_ > serglider 14 минут назад

      Ты наверное про киприотов рассказываешь ???

      2
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      Рейтинг: +331

      aubergine > _Marqella_ 9 минут назад

      Да мальтийцы, киприоты, одна хрень - островитяне)

      1
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      Рейтинг: +331

      aubergine 46 минут назад

      Что вообще происходит в футбольном мире в целом, и в нашей группе в частности? Осталось только мальтийцам в гостях хорватов обыграть :)

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      Рейтинг: +720

      Красногорск_Фан 50 минут назад

      Счет в пользу России. Киприоты молодцы. Но и России с ними легко не будет! Надо брать сегодня 3 очка , в этом случае старт будет хорошим. А остальным спасибо за смотрибельные матчи и неожиданные результаты

      3
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      Рейтинг: +195

      Pangolin 50 минут назад

      Как там тренер Словенцев говорил..."Да мы победим Россию" - вот она, возвраточка от судьбы - надеюсь в отставку подаст.

      4
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      Рейтинг: +720

      Красногорск_Фан > Pangolin 20 минут назад

      Да, не фиг было хвастаться до матча )) А в итоге облом.

      1
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      Рейтинг: +17932

      slavutiq70 52 минуты назад

      Вот тебе и Кипр с Мальтой,,,,,,

      6
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