Отбор ЧМ-2022. Кипр победил Словению, Сербия обыграла Азербайджан благодаря дублю Митровича

Сербия победила Азербайджан (2:1) на выезде в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 и вышла на первое место в группе А. Дубль оформил нападающий Александр Митрович.

Кипр обыграл Словению с минимальным счетом (1:0) и поднялся на второе место в группе H. Россия – первая.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа А

Азербайджан – Сербия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Митрович, 16; 1:1 – Махмудов (с пенальти), 59; 1:2 – Митрович, 81.

Группа H

Кипр – Словения – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Питтас, 42.

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