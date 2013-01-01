==Головин – в комментариях под видеообращением Дзюбы после победы над Словенией: «Надоел прилично»==

Короче , для дебильных троллей наживку закинул "Бомбардир" , а уж они стараются , друг друга перелаять норовят . Лай и хрюканье вперемешку с ржанием. Как вам мало надо , Моськи , чтобы разбрехаться .
Полузащитник сборной России Александр Головин отреагировал на видеообращение партнера по команде Артема Дзюбы, которое он оставил накануне после победы над Словенией (2:1). В нем зенитовец поблагодарил Станислава Черчесова за приглашение в сборную.
«Надоел прилично», – такой комментарий оставил Головин под видео Дзюбы.
- Дзюба ответил на комментарий партнера смеющимися смайлами.
- В матче со Словенией Дзюба оформил дубль.
- 30 марта Россия сыграет против Словакии.