==Головин – в комментариях под видеообращением Дзюбы после победы над Словенией: «Надоел прилично»==

Полузащитник сборной России Александр Головин отреагировал на видеообращение партнера по команде Артема Дзюбы, которое он оставил накануне после победы над Словенией (2:1). В нем зенитовец поблагодарил Станислава Черчесова за приглашение в сборную.

«Надоел прилично», – такой комментарий оставил Головин под видео Дзюбы.