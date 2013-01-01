Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Головин – в комментариях под видеообращением Дзюбы после победы над Словенией: «Надоел прилично»

    Полузащитник сборной России Александр Головин отреагировал на видеообращение партнера по команде Артема Дзюбы, которое он оставил накануне после победы над Словенией (2:1). В нем зенитовец поблагодарил Станислава Черчесова за приглашение в сборную.

    «Надоел прилично», – такой комментарий оставил Головин под видео Дзюбы.

    • Дзюба ответил на комментарий партнера смеющимися смайлами.
    • В матче со Словенией Дзюба оформил дубль.
    • 30 марта Россия сыграет против Словакии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:11
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7092

      knikos 13 минут назад

      Короче , для дебильных троллей наживку закинул "Бомбардир" , а уж они стараются , друг друга перелаять норовят . Лай и хрюканье вперемешку с ржанием. Как вам мало надо , Моськи , чтобы разбрехаться .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2163

      Иван Петров 1986 20 минут назад

      Герой нашего времени - онанист, выкладывающий процесс в интернет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4710

      BarStep 26 минут назад

      ==Головин – в комментариях под видеообращением Дзюбы после победы над Словенией: «Надоел прилично»==

      ==Источник: инстаграм Артема Дзюбы===

      !!! Это апогей господа из Бомбардира!! Вы его достигли! Главное правильно расставить точки с запятыми и убрать ненужное, а остальное заинтересованные тролли додумают и допишут и дорасскажут и волну нужную поднимут! Всё что необходимо для рейтингов! Или всё -таки не рейтингов?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      petrucho-spb > BarStep 4 минуты назад

      Но ведь прокатывает, даже ты написал ,а я ответил и пошло поехало)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3940

      Ганнибал Лектор 32 минуты назад

      Важно не только футболистом быть, но и человеком хорошим. У дзюбы ни того, ни другого. Хвастун, дрочун и балабол.
      Головин молодец, затроллил онанюбу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      вальтер79 33 минуты назад

      парни не ведитесь на это они просто троллят друг друга у миллионеров свои забавы)))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4561

      mamba9090909 1 час назад

      Тявкают, тявкают, а Дзюба всё забивает и забивает.))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8183

      NewLife > mamba9090909 33 минуты назад

      Потому что чабан все ставит его в основу и ставит. Может кто другой больше бы забивал против египтян, санмаринки, мальтийцев и словенцев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      SuperNils 1 час назад

      Деревяха реально в себя поверил. После видео с дрочкой он что-то таким смелым не был.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6029

      житель СПб 1 час назад

      Слушайте, коллеги! Ребята просто шутят, а вы такую конспиралогию тут из всего раздули! Да, действительно, Артем пи... говорит слишком много. Но этот свой недостаток он и сам знает. Но он еще и голы за сборную забивает! Вот пусть на пару и против Словакии послезавтра забивают!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1820

      Алехсбургер. > житель СПб 5 минут назад

      Вот.+++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8183

      NewLife 1 час назад

      Головин и зюба противоположности: Головин - скромняга, приятный чел, а зюба - павлин и балабол.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20127

      silver29 > NewLife 1 час назад

      он говенный с детства, еще когда в спортшколе Спартака в большой теннис пробовал, видимо западенские гены, алчность и зависть у него просто фантастические (((

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4258

      sochi-2013 > NewLife 1 час назад

      Даже по фото видно. Да и голов почти одинаково. У Головина 24, у Дзюбы 26. У Головина за карьеру- у Дзюбы за сборную.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20127

      silver29 1 час назад

      Он реально с расшаркиванием перед недотренером задрал, если бы не его связи с иранцем, можно было предположить, что у них что-то большее кроме футбольного поля.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4258

      sochi-2013 > silver29 1 час назад

      Классика все о своем.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1820

      Алехсбургер. > sochi-2013 1 час назад

      СуперТомик придёт и всё расс..судит.)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4258

      sochi-2013 > Алехсбургер. 1 час назад

      Он(а) может. ))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83975
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru