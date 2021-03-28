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  • Головин – в комментариях под видеообращением Дзюбы после победы над Словенией: «Надоел прилично»

Головин – в комментариях под видеообращением Дзюбы после победы над Словенией: «Надоел прилично»

28 марта 2021, 14:11
41

Полузащитник сборной России Александр Головин отреагировал на видеообращение партнера по команде Артема Дзюбы, которое он оставил накануне после победы над Словенией (2:1). В нем зенитовец поблагодарил Станислава Черчесова за приглашение в сборную.

«Надоел прилично», – такой комментарий оставил Головин под видео Дзюбы.

  • Дзюба ответил на комментарий партнера смеющимися смайлами.
  • В матче со Словенией Дзюба оформил дубль.
  • 30 марта Россия сыграет против Словакии.

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Зенит Монако Россия Дзюба Артем Головин Александр
Комментарии (41)
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Hektor 84
1616930188
И не только тебе надоел!!!
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derrik2000
1616931827
Развлекаются ребятки в интернете... По-другому не умеют. Посмотрим, что после матча со сборной Словакии писать будут...
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jengais
1616932076
Он в конце видео говорит извините что надоел, вот Голова его и затроллил. А новость приподнесена как будто конфликт.
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ЮНик
1616932507
Надоел - это не то слово! Просто ЗА****!!! Он вообще хоть один гол за 30 лет забил в ворота сильных сборных и клубов из первой мировой десятки? Кроме как одного испанцам с "левого пенальти" ?
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NewLife
1616933802
Головин и зюба противоположности: Головин - скромняга, приятный чел, а зюба - павлин и балабол.
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житель СПб
1616935655
Слушайте, коллеги! Ребята просто шутят, а вы такую конспиралогию тут из всего раздули! Да, действительно, Артем пи... говорит слишком много. Но этот свой недостаток он и сам знает. Но он еще и голы за сборную забивает! Вот пусть на пару и против Словакии послезавтра забивают!
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mamba9090909
1616936529
Тявкают, тявкают, а Дзюба всё забивает и забивает.))
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Ганнибал Лектор
1616938690
Важно не только футболистом быть, но и человеком хорошим. У дзюбы ни того, ни другого. Хвастун, дрочун и балабол. Головин молодец, затроллил онанюбу
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knikos
1616939854
Короче , для дебильных троллей наживку закинул "Бомбардир" , а уж они стараются , друг друга перелаять норовят . Лай и хрюканье вперемешку с ржанием. Как вам мало надо , Моськи , чтобы разбрехаться .
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Кузьмич на трибуне
1616947068
Не пойму , из за чего поднялось столько грязи. Ну пацаны по свойски тролят друг друга, а вы то тут причем?
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