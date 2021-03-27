Дзюба: «Надеюсь, сборная порадовала народ. А злопыхатели – крепитесь»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Словении (2:1). Зенитовец оформил дубль.

«Настрой был сумасшедший, с Мальтой (3:1) была не совсем удачная игра в плане содержания, было много разговоров, критики. Мы готовились, настраивались, сегодня у нас был единый коллектив, и мы безумно счастливы, что выиграли. Сражались за каждый клочок, стелились в подкатах, по два-три футболиста. Команда – бойцы, горжусь ими. Спасибо стране за поддержку, кто у телевизора, кто на стадионе. Мы безумно счастливы, надеюсь, порадовали народ. А злопыхатели – крепитесь.

Смотреть последние минуты со скамейки – это очень волнительно. Стресс намного больше, чем на поле. Особенно когда пять минут добавляют – это учащает сердцебиение. Но парни выстояли, это круто.

Словения – сильный соперник, крепкий орешек. Мы примерно равны по силе. Просто сегодня мы где-то были позлее, поудачливее, больше выиграли единоборств. Если бы им ещe пару таких игроков, как Йосип Иличич нам было бы совсем тяжело», – считает Дзюба.

Форварда признали лучшим игроком матча в составе России.

До повторения рекорда Александра Кержакова по голам за сборную Дзюбе осталось забить 1 мяч.

по голам за сборную Дзюбе осталось забить 1 мяч. Россия лидирует в группе.

Дзюба – после победы над Словенией: «Непередаваемые эмоции. Столько волнения, адреналина»