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  • Дзюба: «Надеюсь, сборная порадовала народ. А злопыхатели – крепитесь»

Дзюба: «Надеюсь, сборная порадовала народ. А злопыхатели – крепитесь»

27 марта 2021, 23:29
17

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Словении (2:1). Зенитовец оформил дубль.

«Настрой был сумасшедший, с Мальтой (3:1) была не совсем удачная игра в плане содержания, было много разговоров, критики. Мы готовились, настраивались, сегодня у нас был единый коллектив, и мы безумно счастливы, что выиграли. Сражались за каждый клочок, стелились в подкатах, по два-три футболиста. Команда – бойцы, горжусь ими. Спасибо стране за поддержку, кто у телевизора, кто на стадионе. Мы безумно счастливы, надеюсь, порадовали народ. А злопыхатели – крепитесь.

Смотреть последние минуты со скамейки – это очень волнительно. Стресс намного больше, чем на поле. Особенно когда пять минут добавляют – это учащает сердцебиение. Но парни выстояли, это круто.

Словения – сильный соперник, крепкий орешек. Мы примерно равны по силе. Просто сегодня мы где-то были позлее, поудачливее, больше выиграли единоборств. Если бы им ещe пару таких игроков, как Йосип Иличич нам было бы совсем тяжело», – считает Дзюба.

  • Форварда признали лучшим игроком матча в составе России.
  • До повторения рекорда Александра Кержакова по голам за сборную Дзюбе осталось забить 1 мяч.
  • Россия лидирует в группе.

Дзюба – после победы над Словенией: «Непередаваемые эмоции. Столько волнения, адреналина»

Источник: ютуб-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Словения Зенит Дзюба Артем
Комментарии (17)
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житель СПб
1616878191
Спасибо всей команде!
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NewLife
1616880089
Тошнотворный зюбин пафос не имеет под собой особых оснований - заурядная игра со средней европейской командой. "порадовали народ".... хорошо, что выиграли, хотя особо и не порадовали, а были на грани упустить победу во втором тайме.
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вальтер79
1616884061
молодцы сейчас команда на ходу со Словаками надо бы закрепить успех да и у дзю будет мотивация один гол остался до рекорда кержа
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aubergine
1616887641
Тёма, успокойся и делай своё дело. Хорош пиариться и базарить на камеру.
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Mariner
1616888286
Хорошее вью капитана после победы его команды над серьёзным соперником. Удачи Тёма и всей нашей сборной!
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galkinioil6083
1616890051
Сeкс знакoмствa. Cнять любую дeвкy и тpaxнyть теперь проще простого - без дeнeг и oтношeний, эти дeвyшки пpoсто любят сeкc и дaют вcегда, пoпробyй бecплатнo -------- http://srt.vg/seksa
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_Marqella_
1616918146
Где там спамовские хейтеры Дзюбы ??? Жопа горит наверное...
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Вомбат
1616918256
Дзюба лично порадовал. Сборная нет. Смотреть как уважаемый ветеран Жирков пытается догнать Иличича было больно. Смотреть на то, как Жемалетдинов пытается понять куда бежать и что делать, было еще больнее. И чего тут радостного, если вся наша команда, забыв об атаке, сосредотачивается на обороне против средненькой Словении? Вместо радости сплошные непонятки. Стоячий Жирков. Откровенно слабый Жемалетдинов. Шунин с его вечными ляпами на выходах. Заболотный как смензик Дзюбы. Что, у нас некого было выставить против Словении? Ведь выиграли-то на везении.
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polt
1616944976
Эйфория Дзюбы совсем неуместна. Дважды забил-молодец! Иногда надо и забивать напу. А вот игра сборной вгоняет в уныние, нет её, игры то. Посерьезней соперника и приплывем, а "безумному счастью" пипец.
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VVM1964
1616949291
Что то мне тревожно за предстоящий матч , во всяком случае за игру Дзюбы - появилась закономерность , как только его начинают ругать и хаять , он начинает забивать , но как только он начинает хорохориться и задирать нос , всё - обратно превращается в большую бестолковую деревяшку ))
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