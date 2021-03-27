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  • Дзюба – после победы над Словенией: «Непередаваемые эмоции. Столько волнения, адреналина»

Дзюба – после победы над Словенией: «Непередаваемые эмоции. Столько волнения, адреналина»

27 марта 2021, 21:13
7

Нападающий сборной России Артем Дзюба дал комментарий после отборочного матча ЧМ-2022 против Словении (2:1). Зенитовец оформил дубль.

«Непередаваемые эмоции. Столько волнения, столько адреналина, я отдаюсь полностью. Это прям вершина всего.

Давление? Я наслаждаюсь им. Я привык. Мы, футболисты, с детства под этим давлением», – сказал Дзюба.

  • Форварда признали лучшим игроком матча в составе России.
  • До повторения рекорда Александра Кержакова по голам за сборную Дзюбе осталось забить 1 мяч.
  • Россия лидирует в группе.

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Словения Дзюба Артем
Комментарии (7)
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ArReal
1616870448
Молодец -сегодня не подвел!
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Plyash
1616872922
Спасибо не забудь сказать Кузяеву и Головину.
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вальтер79
1616876366
молодчик сделал игру со Словенией меньше трепа больше дела
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алдан2014
1616905947
По мне так Дзюба был худшим,несмотря на два корявеньких гола. Неуклюжий,медленный,в прессинге ни разу не ускорился. Остальные шли в прессинг на скоростях,а король Артём пешкомЧасто терял мяч. Интересно посмотреть 6а связку Дзюба-Соболев.
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rash1959
1616910289
А есть ли сейчас статистика по километражу игроков?? Блудливый метров триста проковылял?
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житель СПб
1616911493
Артем! Ну какая вершина?! Бог с тобой. Это только начало пути. Надо бегать. Надо выиграть у них в Словении - дома. Надо хорошо сыграть с Хорватией и Словакией. (Да и с Кипром бы не помешало!) Мы еще у подножья. Меньше пафоса.
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