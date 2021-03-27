Дзюба – после победы над Словенией: «Непередаваемые эмоции. Столько волнения, адреналина»

Нападающий сборной России Артем Дзюба дал комментарий после отборочного матча ЧМ-2022 против Словении (2:1). Зенитовец оформил дубль.
«Непередаваемые эмоции. Столько волнения, столько адреналина, я отдаюсь полностью. Это прям вершина всего.
Давление? Я наслаждаюсь им. Я привык. Мы, футболисты, с детства под этим давлением», – сказал Дзюба.
- Форварда признали лучшим игроком матча в составе России.
- До повторения рекорда Александра Кержакова по голам за сборную Дзюбе осталось забить 1 мяч.
- Россия лидирует в группе.
Источник: твиттер «Матч ТВ»