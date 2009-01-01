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    Дзюба – после победы над Словенией: «Непередаваемые эмоции. Столько волнения, адреналина»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба дал комментарий после отборочного матча ЧМ-2022 против Словении (2:1). Зенитовец оформил дубль.

    «Непередаваемые эмоции. Столько волнения, столько адреналина, я отдаюсь полностью. Это прям вершина всего.

    Давление? Я наслаждаюсь им. Я привык. Мы, футболисты, с детства под этим давлением», – сказал Дзюба.

    • Форварда признали лучшим игроком матча в составе России.
    • До повторения рекорда Александра Кержакова по голам за сборную Дзюбе осталось забить 1 мяч.
    • Россия лидирует в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +26

      вальтер79 32 минуты назад

      молодчик сделал игру со Словенией меньше трепа больше дела

      1
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      Рейтинг: +5379

      playsh 1 час назад

      Спасибо не забудь сказать Кузяеву и Головину.

      0
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      Рейтинг: +3485

      AtticusFinch 2 часа назад

      Молодец -сегодня не подвел!

      1
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