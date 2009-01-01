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    Медведев: «Сборная России показала слаженную и самоотверженную работу, но в фанфары дуть рано»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал исход отборочного матча чемпионата мира-2022 между сборными России и Словении (2:1). Дубль оформил зенитовец Артем Дзюба.

    «Хочу всех болельщиков сборной России поздравить с этой победой. Нам противостоял очень сильный соперник. Неслучайно они обыграли Хорватию – вице-чемпиона мира. Помимо таких звeздных игроков, как Ян Облак и Йосип Иличич, который забил потрясающий гол с левой ноги, все остальные футболисты тоже играют в европейских клубах. Наша команда показала очень слаженную и самоотверженную работу.

    Также на матче было 13 тысяч болельщиков, нигде в Европе не найдeшь такого количества зрителей, которые оказали сборной поддержку. Но останавливаться на достигнутом рано. Следующая игра со Словакией. В фанфары дуть рано, готовимся к Словакии», – сказал Медведев.

    • Россия единолично лидирует в группе.
    • Следующий соперник россиян – Словакия (30 марта).
    • Если Россия попадет на ЧМ-2022, то это будет попадание на 3-й такой турнир подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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