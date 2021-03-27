Черчесов догнал Хиддинка по победам со сборной России. Больше только у Романцева

В матче второго тура отбора ЧМ-2022 сборная России дома обыграла Словению со счетом 2:1.

Это 22-я победа для Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

По этому показателю 57-летний специалист сравнялся с Гусом Хиддинком. Теперь они делят второе место в истории сборной.

Рекордсменом остается Олег Романцев с 36 выигранными матчами.