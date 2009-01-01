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    Черчесов догнал Хиддинка по победам со сборной России. Больше только у Романцева

    В матче второго тура отбора ЧМ-2022 сборная России дома обыграла Словению со счетом 2:1.

    Это 22-я победа для Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

    По этому показателю 57-летний специалист сравнялся с Гусом Хиддинком. Теперь они делят второе место в истории сборной.

    Рекордсменом остается Олег Романцев с 36 выигранными матчами.

    • Черчесов возглавляет российскую сборную с августа 2016 года.
    • Он победил 22 раза в 51 матче. Хиддинку для этого хватило 39 игр.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9220

      Hektor 84 1 час назад

      У Хиддинка не было 17 поражений

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      Рейтинг: +26

      вальтер79 1 час назад

      лысого ругают кому не лень а у него стата в сборной отличная удивительно

      0
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      Рейтинг: +944

      serglider > вальтер79 28 минут назад

      В чем именно "отличная"!? 22 победы в 51 матче, это меньше чем в половине сыгранных матчей. Если учесть, что при чабане не можем обыграть ни одной топ-сборной, то это днище!

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