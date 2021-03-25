Отбор ЧМ-2022. Бельгия переиграла Уэльс, хет-трик Соучека помог Чехии разгромить Эстонию

Сборная Бельгии стартовала в отборе к ЧМ-2022 с победы над Уэльсом. Кевин Де Брюйне в последних восьми встречах за команду поучаствовал в 14 голах (пять голов, девять результативных пасов). Он впервые с мая 2016 забил за бельгийцев в двух матчах подряд.

В другой встрече Чехия крупно обыграла Эстонию. Хет-трик на счету опорного полузащитника «Вест Хэма» Томаша Соучека.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа Е

Бельгия – Уэльс – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Уилсон, 10; 1:1 – Де Брюйне, 22; 2:1 – Азар, 28; 3:1 – Лукаку, 73 (с пенальти).

Эстония – Чехия – 2:6 (1:4)

Голы: 1:0 – Саппинен, 12; 1:1 – Шик, 18; 1:2 – Барак, 27; 1:3 – Соучек, 32; 1:4 – Соучек, 43; 1:5 – Соучек, 48; 1:6 – Янкто, 56; 2:6 – Аниер, 86.

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