Головин – о пропуске матча со Словенией: «Тут от меня ничего не зависело. Постараюсь принести максимум пользы в играх с Мальтой и Словакией»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал то, что ему запретили лететь в Сочи на матч второго тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словении.

«Что касается ситуации со сборной, то в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и Лиги.

Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией», – сказал Головин.