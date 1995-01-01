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    Головин – о пропуске матча со Словенией: «Тут от меня ничего не зависело. Постараюсь принести максимум пользы в играх с Мальтой и Словакией»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал то, что ему запретили лететь в Сочи на матч второго тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словении.

    «Что касается ситуации со сборной, то в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и Лиги.

    Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией», – сказал Головин.

    • Футболистам, выступающим в Лиге 1, запретили покидать территорию ЕС.
    • Это связано с коронавирусными ограничениями.
    • Россия сыграет с Мальтой 24 марта, со Словенией – 27 марта, со Словакией – 30 марта.

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    Источник: «Чемпионат»

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