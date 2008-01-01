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    Головин не сыграет со Словенией в Сочи из-за запрета покидать территорию ЕС

    Пресс-служба «Монако» сообщила, что полузащитник команды Александр Головин пропустит матч второго тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словении.

    Это связано с запретом для футболистов, выступающих в Лиге 1, выезжать за пределы Евросоюза. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

    При этом в гостевых встречах с Мальтой и Словакией хавбек сможет принять участие.

    • Головин в текущем сезоне забил четыре гола и сделал шесть ассистов в 15 матчах за «Монако».
    • Россия сыграет с Мальтой 24 марта, со Словенией – 27 марта, со Словакией – 30 марта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1454

      gor77 3 минуты назад

      Небольшое дополнение:
      "Это консолидированное решение лиги и клубов - не отпускать своих футболистов за пределы Евросоюза. Потому что в противном случае после возвращения из сборных игрокам придется проходить недельный карантин. Так как идет чемпионат, такие последствия критичны. Особенно когда это касается игроков уровня Саши", - сказал вице-президент клуба Олег Петров.
      И ещё:
      Комментарий Александра Мостового - «Немного странное решение, но тут нужно исходить из того, что другие футболисты из Франции в таком же положении. Он не один. Ничего не надо выдумывать, нужно просто подчиняться закону. Если бы это был единственный случай, тогда да. Если это относится ко всем игрокам в Лиге 1 — тогда да».

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      Рейтинг: +20468

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Это удар по яйцам.(

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      Рейтинг: +108

      Guinnesss 27 минут назад

      Черчесов напущенный индюк!

      0
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      Рейтинг: +16384

      vladimir-7 1 час назад

      Отлично, вот еще бы Миранчуку и Черышеву запретили бы.

      2
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      Рейтинг: +167

      ajax707 1 час назад

      ну и правильно, за такую сборную, с таким тренером пусть играют легионеры с пятого дивизиона молдавии или ветераны лет по 60, да и сам усатый пусть в ворота встанет

      2
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      Рейтинг: +16384

      vladimir-7 > ajax707 1 час назад

      Черчесов кроме денег ловить ничего не умеет.

      2
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      Рейтинг: +5401

      vladik12 1 час назад

      Плохо. Помог бы с этой неуступчивой командой. Нужно раздолбать их за Марибор, за мои слезы тогда, осенью 2009-го.

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      Рейтинг: +1509

      фанат джигурды > vladik12 1 час назад

      И за Грэмма Пола тоже не мешало бы сполна отомстить.

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