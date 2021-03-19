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  • Головин не сыграет со Словенией в Сочи из-за запрета покидать территорию ЕС

Головин не сыграет со Словенией в Сочи из-за запрета покидать территорию ЕС

19 марта 2021, 18:39
18

Пресс-служба «Монако» сообщила, что полузащитник команды Александр Головин пропустит матч второго тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словении.

Это связано с запретом для футболистов, выступающих в Лиге 1, выезжать за пределы Евросоюза. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

При этом в гостевых встречах с Мальтой и Словакией хавбек сможет принять участие.

  • Головин в текущем сезоне забил четыре гола и сделал шесть ассистов в 15 матчах за «Монако».
  • Россия сыграет с Мальтой 24 марта, со Словенией – 27 марта, со Словакией – 30 марта.

Источник: Официальный сайт «Монако»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Франция. Лига 1 Монако Россия Словения Головин Александр
Комментарии (18)
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vladik12
1616169646
Плохо. Помог бы с этой неуступчивой командой. Нужно раздолбать их за Марибор, за мои слезы тогда, осенью 2009-го.
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ajax707
1616170157
ну и правильно, за такую сборную, с таким тренером пусть играют легионеры с пятого дивизиона молдавии или ветераны лет по 60, да и сам усатый пусть в ворота встанет
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vladimir-7
1616171130
Отлично, вот еще бы Миранчуку и Черышеву запретили бы.
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Guinnesss
1616174995
Черчесов напущенный индюк!
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DOCTOR PENALTY
1616176231
Это удар по яйцам.(
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gor77
1616176447
Небольшое дополнение: "Это консолидированное решение лиги и клубов - не отпускать своих футболистов за пределы Евросоюза. Потому что в противном случае после возвращения из сборных игрокам придется проходить недельный карантин. Так как идет чемпионат, такие последствия критичны. Особенно когда это касается игроков уровня Саши", - сказал вице-президент клуба Олег Петров. И ещё: Комментарий Александра Мостового - «Немного странное решение, но тут нужно исходить из того, что другие футболисты из Франции в таком же положении. Он не один. Ничего не надо выдумывать, нужно просто подчиняться закону. Если бы это был единственный случай, тогда да. Если это относится ко всем игрокам в Лиге 1 — тогда да».
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Из Твери Леха
1616177363
Господи, идиотизм. Че получается Сане сраный монаКо важнее сборной? Ломанулся бы оттуда, наплевав на запреты, был бы респект ему. Ну или как вариант включить на 90 минут Сочи в состав ЕС)))
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Владислав Vlad
1616179793
Настанет и на нашей улице праздник, и евросоюз станет республикой СССР.)))
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slavа0508
1616180791
Странно как то ,,,давайте нашим легионерам запретим выезжать за пределы восточной европы
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BarStep
1616181173
Я так понимаю, в случае выезда сборной Франции на официальные игры за пределы ЕС, они не едут и получают технарь.. Прикольно..
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