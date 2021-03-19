Головин не сыграет со Словенией в Сочи из-за запрета покидать территорию ЕС

Пресс-служба «Монако» сообщила, что полузащитник команды Александр Головин пропустит матч второго тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словении.

Это связано с запретом для футболистов, выступающих в Лиге 1, выезжать за пределы Евросоюза. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

При этом в гостевых встречах с Мальтой и Словакией хавбек сможет принять участие.