Головин не сыграет со Словенией в Сочи из-за запрета покидать территорию ЕС

Небольшое дополнение:
"Это консолидированное решение лиги и клубов - не отпускать своих футболистов за пределы Евросоюза. Потому что в противном случае после возвращения из сборных игрокам придется проходить недельный карантин. Так как идет чемпионат, такие последствия критичны. Особенно когда это касается игроков уровня Саши", - сказал вице-президент клуба Олег Петров.
И ещё:
Комментарий Александра Мостового - «Немного странное решение, но тут нужно исходить из того, что другие футболисты из Франции в таком же положении. Он не один. Ничего не надо выдумывать, нужно просто подчиняться закону. Если бы это был единственный случай, тогда да. Если это относится ко всем игрокам в Лиге 1 — тогда да».
Пресс-служба «Монако» сообщила, что полузащитник команды Александр Головин пропустит матч второго тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словении.
Это связано с запретом для футболистов, выступающих в Лиге 1, выезжать за пределы Евросоюза. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
При этом в гостевых встречах с Мальтой и Словакией хавбек сможет принять участие.
- Головин в текущем сезоне забил четыре гола и сделал шесть ассистов в 15 матчах за «Монако».
- Россия сыграет с Мальтой 24 марта, со Словенией – 27 марта, со Словакией – 30 марта.