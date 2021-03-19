Головин не сыграет со Словенией в Сочи из-за запрета покидать территорию ЕС

Пресс-служба «Монако» сообщила, что полузащитник команды Александр Головин пропустит матч второго тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словении.
Это связано с запретом для футболистов, выступающих в Лиге 1, выезжать за пределы Евросоюза. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
При этом в гостевых встречах с Мальтой и Словакией хавбек сможет принять участие.
- Головин в текущем сезоне забил четыре гола и сделал шесть ассистов в 15 матчах за «Монако».
- Россия сыграет с Мальтой 24 марта, со Словенией – 27 марта, со Словакией – 30 марта.
Источник: Официальный сайт «Монако»