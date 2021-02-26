Билялетдинов: «Урунов не подошел Тедеско, потому что он – штучный продукт. Как Хвича из «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов объяснил, почему у полузащитника Остона Урунова не получилось заиграть в «Спартаке».

«Наверное, Остон не подошел Тедеско, ведь Урунов — это штучный продукт, который не в каждой команде заиграет. Он как Хвича из «Рубина» — как только народ посмотрел, привык к его футболу, то попробуй повтори. А повторить уже могут очень немногие.

Против Кварацхелии тоже противодействие увеличилось. Не стали смотреть на него сквозь пальцы, все поняли, что он хорошо провоцирует пенальти, хорошо умеет менять свое направление, и приняли меры.

Дриблинг Урунова тоже анализируется соперниками, и на него есть противодействие. Может быть, дело и в том, что в «Уфе» на его команду не так настраивались, в «Спартаке» уже другой уровень противодействия.

Один раз блеснуть — это одно. А постоянно такую игру демонстрировать — другое», – приводит слова Билялетдинова «Реальное время».