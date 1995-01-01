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    Билялетдинов: «Урунов не подошел Тедеско, потому что он – штучный продукт. Как Хвича из «Рубина»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов объяснил, почему у полузащитника Остона Урунова не получилось заиграть в «Спартаке».

    «Наверное, Остон не подошел Тедеско, ведь Урунов — это штучный продукт, который не в каждой команде заиграет. Он как Хвича из «Рубина» — как только народ посмотрел, привык к его футболу, то попробуй повтори. А повторить уже могут очень немногие.

    Против Кварацхелии тоже противодействие увеличилось. Не стали смотреть на него сквозь пальцы, все поняли, что он хорошо провоцирует пенальти, хорошо умеет менять свое направление, и приняли меры.

    Дриблинг Урунова тоже анализируется соперниками, и на него есть противодействие. Может быть, дело и в том, что в «Уфе» на его команду не так настраивались, в «Спартаке» уже другой уровень противодействия.

    Один раз блеснуть — это одно. А постоянно такую игру демонстрировать — другое», – приводит слова Билялетдинова «Реальное время».

    • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне Урунов забил 1 гол в 9 матчах.
    • 20 февраля он вернулся в «Уфу». Башкирский клуб арендовал Урунова до конца сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Реальное время»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3791

      алдан2014 14 минут назад

      Кто нибудь понял что он хотел сказать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8946

      Литейный4 18 минут назад

      Да и сам Тудеска штучный экземпляр среди физруков. Такого психа ещё поискать надо. Гыгыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7612

      NewLife 19 минут назад

      Пурга.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11577

      JTherry 57 минут назад

      "Урунов — это штучный продукт..." с полки ЦУМа)

      2
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