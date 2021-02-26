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  • Билялетдинов: «Урунов не подошел Тедеско, потому что он – штучный продукт. Как Хвича из «Рубина»

Билялетдинов: «Урунов не подошел Тедеско, потому что он – штучный продукт. Как Хвича из «Рубина»

26 февраля 2021, 10:25
8

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов объяснил, почему у полузащитника Остона Урунова не получилось заиграть в «Спартаке».

«Наверное, Остон не подошел Тедеско, ведь Урунов — это штучный продукт, который не в каждой команде заиграет. Он как Хвича из «Рубина» — как только народ посмотрел, привык к его футболу, то попробуй повтори. А повторить уже могут очень немногие.

Против Кварацхелии тоже противодействие увеличилось. Не стали смотреть на него сквозь пальцы, все поняли, что он хорошо провоцирует пенальти, хорошо умеет менять свое направление, и приняли меры.

Дриблинг Урунова тоже анализируется соперниками, и на него есть противодействие. Может быть, дело и в том, что в «Уфе» на его команду не так настраивались, в «Спартаке» уже другой уровень противодействия.

Один раз блеснуть — это одно. А постоянно такую игру демонстрировать — другое», – приводит слова Билялетдинова «Реальное время».

  • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
  • В текущем сезоне Урунов забил 1 гол в 9 матчах.
  • 20 февраля он вернулся в «Уфу». Башкирский клуб арендовал Урунова до конца сезона.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Кварацхелия Хвича Урунов Остон Билялетдинов Ринат
Комментарии (8)
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JTherry
1614327248
"Урунов — это штучный продукт..." с полки ЦУМа)
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NewLife
1614329542
Пурга.
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алдан2014
1614329801
Кто нибудь понял что он хотел сказать?
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Fusballer
1614331180
А, так вот в чём проблема РПЛ - все игроки в нём штучные экземпляры, ко всем нужен особый подход. Потому и не могут сыграться с другими))) Не каждый физрук справится. Даже такие известные физруки как Моуринью, Зидан, Клопп, и то бы не справились.
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Боцман59rus
1614340872
Поля не видит, пас на три метра для него проблема, какой там Хвича, сравнил хрен с пальцем
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Hektor 84
1614508489
Согласен 100%
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