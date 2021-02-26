Билялетдинов: «Урунов не подошел Тедеско, потому что он – штучный продукт. Как Хвича из «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов объяснил, почему у полузащитника Остона Урунова не получилось заиграть в «Спартаке».
«Наверное, Остон не подошел Тедеско, ведь Урунов — это штучный продукт, который не в каждой команде заиграет. Он как Хвича из «Рубина» — как только народ посмотрел, привык к его футболу, то попробуй повтори. А повторить уже могут очень немногие.
Против Кварацхелии тоже противодействие увеличилось. Не стали смотреть на него сквозь пальцы, все поняли, что он хорошо провоцирует пенальти, хорошо умеет менять свое направление, и приняли меры.
Дриблинг Урунова тоже анализируется соперниками, и на него есть противодействие. Может быть, дело и в том, что в «Уфе» на его команду не так настраивались, в «Спартаке» уже другой уровень противодействия.
Один раз блеснуть — это одно. А постоянно такую игру демонстрировать — другое», – приводит слова Билялетдинова «Реальное время».
- В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
- В текущем сезоне Урунов забил 1 гол в 9 матчах.
- 20 февраля он вернулся в «Уфу». Башкирский клуб арендовал Урунова до конца сезона.