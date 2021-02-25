Гвардиола догнал Моуринью по количеству побед в ЛЧ. Они делят четвертое место в истории

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:0.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы победила в 81-й раз в истории главного еврокубка.

По этому показателю испанец сравнялся с действующим тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуринью и теперь делит с ним четвертое место в истории.