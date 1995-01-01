Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Гвардиола догнал Моуринью по количеству побед в ЛЧ. Они делят четвертое место в истории

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:0.

    Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы победила в 81-й раз в истории главного еврокубка.

    По этому показателю испанец сравнялся с действующим тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуринью и теперь делит с ним четвертое место в истории.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gracenote Live

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +877

      serglider 2 часа назад

      В следующем сезоне, скорее всего, уже будет первым!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83117
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru