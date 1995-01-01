«Игра, которая войдeт в историю российского футбола». Директор «Тамбова» – о матче с «Локомотивом»

Население в 2020 Москвы – 13 миллионов Тамбова – 0, 3 миллиона Разница: в Тамбое народу меньше, примерно, в 45 раз. Бюджет текущий (примерно) Москва – 2,5 триллиона (2500 миллиардов) Тамбов – 5,5 миллиарда Разница: денег в Тамбове меньше, примерно, в 454 раза.
Разница в уровне решаемых задач и всяческой активности в двух городах - пропасть...
"Премьер Лига"...говорите?)))
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).
«Уникальная игра, которая войдeт в историю российского футбола. Ещe сегодня утром не было до конца понятно, каким составом мы сыграем. Заявляли игроков до последнего момента. Поэтому здесь важен не счeт, а просто сам факт того, что матч состоялся.
И ничего, кроме слов благодарности, в такой ситуации сказать нельзя. Нужно поблагодарить и ребят, которые вышли на эту игру, и тренерский штаб, и те клубы, которые нам помогли, отдав футболистов в аренду. Слова благодарности РФС и РПЛ.
Ребята ещe не все по именам друг друга знают, некоторые только сегодня познакомились. Говорить в такой ситуации о каких-то задачах, спортивном результате просто нелепо. Вышли, сыграли, все молодцы. Будем готовиться к матчу чемпионата с «Ротором», – цитирует Худякова «Чемпионат».
- В четверг РФС подтвердил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21.
- Клубу помог частный инвестор не из Тамбовской области.