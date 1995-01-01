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    «Игра, которая войдeт в историю российского футбола». Директор «Тамбова» – о матче с «Локомотивом»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

    «Уникальная игра, которая войдeт в историю российского футбола. Ещe сегодня утром не было до конца понятно, каким составом мы сыграем. Заявляли игроков до последнего момента. Поэтому здесь важен не счeт, а просто сам факт того, что матч состоялся.

    И ничего, кроме слов благодарности, в такой ситуации сказать нельзя. Нужно поблагодарить и ребят, которые вышли на эту игру, и тренерский штаб, и те клубы, которые нам помогли, отдав футболистов в аренду. Слова благодарности РФС и РПЛ.

    Ребята ещe не все по именам друг друга знают, некоторые только сегодня познакомились. Говорить в такой ситуации о каких-то задачах, спортивном результате просто нелепо. Вышли, сыграли, все молодцы. Будем готовиться к матчу чемпионата с «Ротором», – цитирует Худякова «Чемпионат».

    • В четверг РФС подтвердил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21.
    • Клубу помог частный инвестор не из Тамбовской области.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3746

      solodealer 5 минут назад

      Население в 2020 Москвы – 13 миллионов Тамбова – 0, 3 миллиона Разница: в Тамбое народу меньше, примерно, в 45 раз. Бюджет текущий (примерно) Москва – 2,5 триллиона (2500 миллиардов) Тамбов – 5,5 миллиарда Разница: денег в Тамбове меньше, примерно, в 454 раза.
      Разница в уровне решаемых задач и всяческой активности в двух городах - пропасть...
      "Премьер Лига"...говорите?)))

      0
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      Рейтинг: +1981

      kazak161 21 минуту назад

      Да не войдет в историю эта игра для Тамбова,все забудется как и существование самого Тамбова!

      1
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      Рейтинг: +1616

      Алехсбургер. 23 минуты назад

      просражать команду,собрать с миру по нитке по СМС и войти в историю?

      1
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      Рейтинг: +4119

      ЮНик 27 минут назад

      Не войдут в историю, а уже "вляпались в историю". И это Премьер-Лига? Элита российского футбола! СТЫДОБА!

      3
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      Рейтинг: +1787

      evgevg13 32 минуты назад

      агония продолжается, а он в полном восторге, о какой то истории говорит...

      2
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      Рейтинг: +404

      Brabus71 36 минут назад

      Чем восхищается? Непонятно...

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