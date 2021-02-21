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  • «Игра, которая войдeт в историю российского футбола». Директор «Тамбова» – о матче с «Локомотивом»

«Игра, которая войдeт в историю российского футбола». Директор «Тамбова» – о матче с «Локомотивом»

21 февраля 2021, 19:47
9

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

«Уникальная игра, которая войдeт в историю российского футбола. Ещe сегодня утром не было до конца понятно, каким составом мы сыграем. Заявляли игроков до последнего момента. Поэтому здесь важен не счeт, а просто сам факт того, что матч состоялся.

И ничего, кроме слов благодарности, в такой ситуации сказать нельзя. Нужно поблагодарить и ребят, которые вышли на эту игру, и тренерский штаб, и те клубы, которые нам помогли, отдав футболистов в аренду. Слова благодарности РФС и РПЛ.

Ребята ещe не все по именам друг друга знают, некоторые только сегодня познакомились. Говорить в такой ситуации о каких-то задачах, спортивном результате просто нелепо. Вышли, сыграли, все молодцы. Будем готовиться к матчу чемпионата с «Ротором», – цитирует Худякова «Чемпионат».

  • В четверг РФС подтвердил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21.
  • Клубу помог частный инвестор не из Тамбовской области.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Тамбов Локомотив
Комментарии (9)
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Brabus71
1613926660
Чем восхищается? Непонятно...
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evgevg13
1613926914
агония продолжается, а он в полном восторге, о какой то истории говорит...
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ЮНик
1613927228
Не войдут в историю, а уже "вляпались в историю". И это Премьер-Лига? Элита российского футбола! СТЫДОБА!
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Алехсбургер.
1613927451
просражать команду,собрать с миру по нитке по СМС и войти в историю?
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kazak161
1613927565
Да не войдет в историю эта игра для Тамбова,все забудется как и существование самого Тамбова!
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O-kolesov
1613931640
Тут не восхищатьсяБ а РЫДАТЬ надо.
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фанат джигурды
1613933075
Для чего вообще нужны все эти движения с фк Тамбов (х.з. изкакогогорода)? Впуливают деньги, собирают по 1-2 игрока по клубам, а губер заявляет, что в ПФЛ появится другой клуб из Тамбова. Т.е., следуя логике, этой команды по окончании чемпионата не будет? Был в Тамбове. Присутствовал на матче с Калугой. Хороший там стадион, но лучше быть фк Шапито. Если кто не понял мой посыл, то я сам толком ничего не понимаю))))
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mdu86
1613934548
Тьфу, позорище! Самое время расширить РПЛ до 18 команд...
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