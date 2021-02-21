«Игра, которая войдeт в историю российского футбола». Директор «Тамбова» – о матче с «Локомотивом»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

«Уникальная игра, которая войдeт в историю российского футбола. Ещe сегодня утром не было до конца понятно, каким составом мы сыграем. Заявляли игроков до последнего момента. Поэтому здесь важен не счeт, а просто сам факт того, что матч состоялся.

И ничего, кроме слов благодарности, в такой ситуации сказать нельзя. Нужно поблагодарить и ребят, которые вышли на эту игру, и тренерский штаб, и те клубы, которые нам помогли, отдав футболистов в аренду. Слова благодарности РФС и РПЛ.

Ребята ещe не все по именам друг друга знают, некоторые только сегодня познакомились. Говорить в такой ситуации о каких-то задачах, спортивном результате просто нелепо. Вышли, сыграли, все молодцы. Будем готовиться к матчу чемпионата с «Ротором», – цитирует Худякова «Чемпионат».