АПЛ. «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», у команды Моуринью 5 поражений в 6 матчах

«Тоттенхэм» проиграл в лондонском дерби «Вест Хэму». Гостям не помог голевой пас Гарета Бэйла. Он не делал результативные передачи в АПЛ с апреля 2013 года.

Джесси Лингард забил под руководством Дэвида Мойеса столько же голов в АПЛ (три за четыре матча), сколько под руководством Оле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» (три за 36 встреч).

«Тоттенхэм» 12 матчей подряд не побеждает в играх в АПЛ, где проигрывает после первого тайма (две ничьи, десять поражений). Последняя такая победа была в декабре 2019 года против «Брайтона» (2:1).

Майкл Антонио забил против «Тоттенхэма» в АПЛ пять голов – больше, чем в ворота любой другой команды.

Антонио – самый результативный игрок «Вест Хэма» в текущем сезоне АПЛ (поучаствовал в девяти голах).

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Вест Хэм – Тоттенхэм – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Антонио, 5; 2:0 – Лингард, 47; 2:1 – Лукас, 64.

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