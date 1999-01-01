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    АПЛ. «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», у команды Моуринью 5 поражений в 6 матчах

    «Тоттенхэм» проиграл в лондонском дерби «Вест Хэму». Гостям не помог голевой пас Гарета Бэйла. Он не делал результативные передачи в АПЛ с апреля 2013 года.

    Джесси Лингард забил под руководством Дэвида Мойеса столько же голов в АПЛ (три за четыре матча), сколько под руководством Оле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» (три за 36 встреч).

    «Тоттенхэм» 12 матчей подряд не побеждает в играх в АПЛ, где проигрывает после первого тайма (две ничьи, десять поражений). Последняя такая победа была в декабре 2019 года против «Брайтона» (2:1).

    Майкл Антонио забил против «Тоттенхэма» в АПЛ пять голов – больше, чем в ворота любой другой команды.

    Антонио – самый результативный игрок «Вест Хэма» в текущем сезоне АПЛ (поучаствовал в девяти голах).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    Вест Хэм – Тоттенхэм – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Антонио, 5; 2:0 – Лингард, 47; 2:1 – Лукас, 64.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6360

      KPCCSPB 57 минут назад

      Мауру пора идти в маленькие клубы, чтобы вернуть жажду к победам.

      0
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      Рейтинг: +296

      Aleksey! 1 час назад

      Охохохохо...уволят теперь Маура. Как жаль.

      0
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